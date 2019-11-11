У чемпіонки Australian Open 2017 року виявили допінг
Айбігаль Спірс
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Американську тенісистку Абігайль Спірс відсторонили від змагань
У чемпіонки Australian Open 2017 року в міксті Айбігаль Спірс виявлено сліди використання заборонених речовин. Американську тенісистку відсторонили від змагань на час розслідування, інформує Baseline.
Позитивну пробу на допінг 38-річна тенісистка здала під час US Open. Спірс написала в соцмережі, що заборонені речовини могли потрапити з харчовими добавками, які їй призначив лікар, а вона не перевірила їхній склад.
Спірс виграла 21 титул за кар’єру в парному розряді.