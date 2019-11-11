Калініна поступилася в фіналі турніру ITF у США



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Ангеліна Калініна ВТУ

У вирішальному матчі наша 22-річна тенісистка програла суперниці з Японії

Українська 22-річна тенісистка Ангеліна Калініна програла в фіналі хардового турніру ITF з призовим фондом в 60 тисяч доларів у американському Лас-Вегасі.

У вирішальному матчі наша спортсменка не впоралася з японкою Майо Хібі – 2:6, 7:5, 2:6. Поєдинок тривав 2,5 години.

Нагадаємо, для нашої тенісистки це був уже третій фінал у сезоні. Раніше вона перемогла на турнірі в Пршерові та поступилася в вирішальному матчі у Далласі.