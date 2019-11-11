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    Калініна поступилася в фіналі турніру ITF у США

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    Ангеліна Калініна - Калініна поступилася в фіналі турніру ITF у США
    Ангеліна Калініна
    ВТУ

    У вирішальному матчі наша 22-річна тенісистка програла суперниці з Японії

    Українська 22-річна тенісистка Ангеліна Калініна програла в фіналі хардового турніру ITF з призовим фондом в 60 тисяч доларів у американському Лас-Вегасі.

    У вирішальному матчі наша спортсменка не впоралася з японкою Майо Хібі – 2:6, 7:5, 2:6. Поєдинок тривав 2,5 години.

    Нагадаємо, для нашої тенісистки це був уже третій фінал у сезоні. Раніше вона перемогла на турнірі в Пршерові та поступилася в вирішальному матчі у Далласі.

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    теніс Ангеліна Калініна
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