Калініна поступилася в фіналі турніру ITF у США
Ангеліна Калініна
ВТУ
У вирішальному матчі наша 22-річна тенісистка програла суперниці з Японії
Українська 22-річна тенісистка Ангеліна Калініна програла в фіналі хардового турніру ITF з призовим фондом в 60 тисяч доларів у американському Лас-Вегасі.
У вирішальному матчі наша спортсменка не впоралася з японкою Майо Хібі – 2:6, 7:5, 2:6. Поєдинок тривав 2,5 години.
Нагадаємо, для нашої тенісистки це був уже третій фінал у сезоні. Раніше вона перемогла на турнірі в Пршерові та поступилася в вирішальному матчі у Далласі.
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