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    В чемпіонаті України футболіст відсвяткував пропущений гол. Відкрита справа

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    &laquo;Ужгород&raquo; здобув першу перемогу в чемпіонаті - В чемпіонаті України футболіст відсвяткував пропущений гол. Відкрита справа

    «Ужгород» здобув першу перемогу в чемпіонаті

    Фото: скріншот

    Гравець «Кремня» підняв руки, коли суперник відкрив рахунок у матчі

    Дивний епізод стався в матчі аутсайдерів першої ліги «Ужгород» – «Кремінь» (2:0). Гравець команди гостей Віталій Бойко нібито порадів голу, який закарпатці забили на 64-й хвилині зустрічі. Коли Микола Гайдучик відкрив рахунок, футболіст підняв руки в гору, наче забив не «Ужгород», а «Кремінь».

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    Ця перемога стала першою для «Ужгорода» в чемпіонаті серед команд першої ліги. Він з шістьма очками йде останнім у турнірній таблиці. «Кремінь» набрав 13 очок і перебуває на 12 місці.

    Як повідомляє Tribuna, комітет етики та чесної гри Української асоціації футболу відкрив справу по цьому матчу.

    Аномального руху коефіцієнтів у букмекерських конторах за цим матчем не спостерігалося.

    «Кремінь» не вперше підозрюють у нечесній грі. Проте поки що жодного разу не покарали.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В чемпіонаті України футболіст відсвяткував пропущений гол. Відкрита справа