В чемпіонаті України футболіст відсвяткував пропущений гол. Відкрита справа

Гравець «Кремня» підняв руки, коли суперник відкрив рахунок у матчі

Дивний епізод стався в матчі аутсайдерів першої ліги «Ужгород» – «Кремінь» (2:0). Гравець команди гостей Віталій Бойко нібито порадів голу, який закарпатці забили на 64-й хвилині зустрічі. Коли Микола Гайдучик відкрив рахунок, футболіст підняв руки в гору, наче забив не «Ужгород», а «Кремінь».

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Ця перемога стала першою для «Ужгорода» в чемпіонаті серед команд першої ліги. Він з шістьма очками йде останнім у турнірній таблиці. «Кремінь» набрав 13 очок і перебуває на 12 місці.

Як повідомляє Tribuna, комітет етики та чесної гри Української асоціації футболу відкрив справу по цьому матчу.

Аномального руху коефіцієнтів у букмекерських конторах за цим матчем не спостерігалося.

«Кремінь» не вперше підозрюють у нечесній грі. Проте поки що жодного разу не покарали.