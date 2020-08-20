Колишня дружина футболіста Морозюка продемонструвала фігуру та анонсувала проведення марафону
Колишня жінка Морозюка заявила, що вона схильна до набору ваги
Ексдружина футболіста турецького «Різеспора» Миколи Морозюка – Ірина, порадувала прихильників спокусливим фото та відео на власній сторінці в Instagram.
Ірина з різних сторін позувала в леопардовому купальнику. Також зірка розгорнулася спиною, демонструючи сідниці.
Морозюк розповіла, що схильна до набору ваги та велику кількість невдалих використаних способів у боротьбі з цим. Наразі жінка знайшла спосіб виходу із ситуації та започаткувала марафон направлений на здоров’я та струнке тіло.
За повідомленням Морозюк, марафон триватиме два місяці і включатиме чотири етапи.
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Зауважимо, що Микола Морозюк виступав за «Динамо», а також встиг провести 14 поєдинків у складі збірної України.