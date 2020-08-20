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    Колишня дружина футболіста Морозюка продемонструвала фігуру та анонсувала проведення марафону

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    Пара Морозюків провела разом дев'ять років - Колишня дружина футболіста Морозюка продемонструвала фігуру та анонсувала проведення марафону
    Пара Морозюків провела разом дев'ять років
    Світлина - ua-football

    Колишня жінка Морозюка заявила, що вона схильна до набору ваги

    Ексдружина футболіста турецького «Різеспора» Миколи Морозюка – Ірина, порадувала прихильників спокусливим фото та відео на власній сторінці в Instagram.

    Ірина з різних сторін позувала в леопардовому купальнику. Також зірка розгорнулася спиною, демонструючи сідниці.

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    Колишня дружина футболіста Морозюка продемонструвала фігуру та анонсувала проведення марафону

    Морозюк розповіла, що схильна до набору ваги та велику кількість невдалих використаних способів у боротьбі з цим. Наразі жінка знайшла спосіб виходу із ситуації та започаткувала марафон направлений на здоров’я та струнке тіло.

    За повідомленням Морозюк, марафон триватиме два місяці і включатиме чотири етапи.

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    Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

    Зауважимо, що Микола Морозюк виступав за «Динамо», а також встиг провести 14 поєдинків у складі збірної України.  

    Читайте також: Колишній футболісти київського «Динамо» публічно посварилися на тему коронавірусу.
    Микола Морозюк Ірина Морозюк
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