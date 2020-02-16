Команда легкоатлетки Наталі Прищепи обурена людиною Ахметова



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Наталя Прищепа чудову почувається у Рівному instagram

«Він образив моє місто, мого президента, мого тренера, моїх партнерів по команді»… (Ярослав Ракицький)

Днями управлінець футбольної телеімперії олігарха Ахметова - Олександр Денисов - запостив у себе на фейсбуці відео з Рівного, на якому легкоатлетка Наталя Прищепа тренується у залі.

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Денисову не сподобалась елегантна вагонка, якої було оздоболено зал, а ще той факт, що менш вправна спортсменка легко могла розбити собі лоба об двері, які були зовсім поруч з бар’єром. Також телепродюсер проявив дедукцію та припустив, що у залі холодно, бо пані Прищепа була у перчатках.

«Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пусте, але нехай тепер всі знають, як в Рівному підтримуються спорт і чемпіони Європи», - гнівно написав Денисов.

Пост зібрав чимало дізлайків та обурливих коментарів - подивилися його спортивні чиновники, а також сама Прищепа та її тренер Андрій Попеляєв.

Прояснити ситуацію прес-служба Федерації легкої атлетики Україні (ФЛАУ) попросила головного тренера збірної України з видів витривалості Сергія Романчука, він заявив, що ніякої зради нема:

«Я бачив це відео. Бачили його і Наталія Прищепа та її наставник Андрій Попеляєва, і вони дуже здивовані та обурені коментарями, які з’явилися поруч з тим постом. Я розмовляв з Андрієм Володимировичем. Згідно з індивідуальним планом підготовки вони з Наталією зараз займаються загально-фізичною підготовкою, для цього обрали рідне місто, бо їх там влаштовують всі умови. В залі, в якому зняте відео, комфортна температура, і вони вдячні його господарям за гостинність. В розпорядженні Наталії Прищепи також зал кікбоксингу, інші спеціалізовані приміщення, необхідні для даного етапу підготовки. А вже досить скоро, 10 березня, Наталія Прищепа та Андрій Попеляєв вирушать на збір до турецької Анталії, де відбудеться наступний етап підготовки атлетки до олімпійського сезону».

Тренер визнав, що раніше дійсно були проблеми, а от зараз - все ОК:

«Додам, що раніш в зимовий період Наталія, як і всі інші рівненські атлети, вдома займалися в підтрибунному приміщенні стадіону «Авангард». В тому залі умови дійсно були неналежними. Але наразі триває повна реконструкція цієї арени – як відкритого стадіону, так і легкоатлетичного манежу, який входитиме до складу цього комплексу. Дуже скоро атлети Рівненщини отримають стадіон та манеж, які відповідатимуть всім сучасним вимогам, і зможуть забезпечити якісні умови для змагань та тренувань».

Після того Олександру Денисову лишається лише одне - гадати, чи мала якесь змістове навантаження згадка тренером залу для кікбоксингу. Нагадаємо, чоловік Наталі є чемпіоном з цього виду спорту.

Джерело: Главком СПОРТ