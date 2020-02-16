Під Києвом побудують метальну «Левадію»



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Українські легкоатлети отримають сучасну базу за державні кошти

Федерація легкої атлетики у поетичному стилі розповідає про свої амбіційні плани

«В селі Фурси боруч з Білою Церквою ми з головним тренером збірної України з метань Максимом Островським видивилися чудове місце для будівництва бази для метань. Воно зручне і красиве, розташоване на березі річки», - розповідає у форматі елегії виконуючий обов’язки директора Київського обласного Центру олімпійської підготовки Василь Наумчук. Його думки занотували співробітники прес-служби Федерації легкої атлетики.

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Керманич центру, що знаходиться у мальовничому Терезині, що поблизу Білої Церкви, не втримався та повідомим, що нині вже замовили ескізний проект і включили цю справу до Програми розвитку спорту Київщини.

«Майбутня база відповідатиме всім сучасним вимогам – двоповерхове приміщення з невеличким готелем на 40-45 місць, фітнес-центром, штучне поле для міні-футболу, тенісний корт, медичний та реабілітаційний кабінети, столова, і , звісно, сектора для всіх видів метань. Одним словом все, щоб спортсмени мали змогу тут автономно жити і тренуватисям», - обіцяє «покращення» чиновник.

План дій на майбутнє / фото - ФЛАУ

Поетичні метафори прийшлись до душі місцевим депутатам, які радо виділили на проект приблизно 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.

«Проектувальники вже займаються ним, і наше завдання на цей рік – завершити безпосередньо проектування і віддати його у відділ капітального будівництва Київської області. Там вже будемо дивитися, коли до метального центру дійде черга. Адже, окрім всього іншого, наразі в області будується ще два спортивних об’єкти – зал для важкої атлетики в Білій Церкві та повноцінний легкоатлетичний манеж в Терезині»- не стримує захвату пан Наумчук.

Отже, є всі шанси, що незабаром на Київщині з’явиться справжній легкоатлетичний рай - метальна «Левадія».

Джерело: Главком СПОРТ