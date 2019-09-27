Чемпіонка Європи Прищепа і переможниця Євроігор Ляхова впевнено кваліфікувалися в 1/2 чемпіонату світу



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Призерки останнього чемпіонату Європи Наталія Прищепа і Ольга Ляхова біли в різних забігах, але з завданням впоралися з однаковим успіхом Сегодня

Рівнянка виграла свій забіг, а полтавчанка показала високий час

Дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа впевнено вийшла у півфінал чемпіонату світу, який стартував сьогодні в столиці Катару Досі.

Наталія з результатом 2.03,22 переконливо виграла п’ятий з шести забігів у бігу на 800 метрів і при цьому продемонструвала, що бігла з запасом, а отже на наступних стадіях здатна додавати.

Ще одна українська надія, дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова у четвертому забігу стала четвертою і напряму в півфінал не пробилася, але завдяки високому результатові (2.01,47) - найкращому серед всіх учасниць, які не пробилися до трійок своїх забігів і шостому загалом – відібралася в наступну стадію за часом.

Півфінальні забіги на 800-метрівці серед жінок відбудуться завтра, 28 вересня, починаючи з 19:15 за київським часом.

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