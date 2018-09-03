Прищепа й Плотіцина стали переможницями міжнародного легкоатлетичного турніру



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Наталія Прищепа

Третій результат показала Юлія Левченко

Наталія Прищепа й Анна Плотіцина стали переможницями міжнародного легкоатлетичного турніру у Падуї (2 вересня).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа не мала собі рівних і в Італії. Дистанцію вона подолала за 2.00,37 хв.

Анна Плотіцина попри надскладний для себе рік і травми зуміла перемогти і показати найкращий результат нинішнього сезону – 13,13 с.

Катерина Табашник з третьої спроби подолала 1,95 метрів і посіла друге місце у секторі для стрибків у висоту. Такий же результат у Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, проте показаний у першій спробі.

А отже, саме вона і стала переможницею змагань. Трійку найсильніших замкнула Юлія Левченко – 1,93 м.

Марина Килипко з результатом 4,40 м була четвертою зі стрибків з жердиною.

Венесуельці Робейліс Пейнадо, яка стала третьою, українка поступилася лише за спробами.

Сергій Смелик фінішував п’ятим на дистанції 100 метрів (10,33 с). Вікторія Ткачук у Падуї бігла «гладкі» 400 метрів і посіла на них шосте місце (53,48 с).