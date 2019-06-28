Вишукана й благородна. Звабні фото української чемпіонки Наталії Прищепи



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Наталія Прищепа вирізняється вишуканістю Instagram Наталії Прищепи

Дівчина відзначається сильними результатами й добрими вчинками

Любить пірнати у крижану воду, верхову їзду і красиві краєвиди. Усе це - про 24-річну легкоатлетку з Рівного, дворазову чемпіонку Європи в бігу на 800 метрів Наталію Прищепу.

Наталка - надзвичайно сильна, обдарована спортсменка і її потенціал двома золотими нагородами континентального відливу вочевидь не обмежиться.

Проте особливу увагу до себе Прищепа привернула власним благородством. Своє перше чемпіонство Європи в Амстердамі 2016-го вона присвятила спочилому незадовго до того журналістові Олександру Мащенку.

На Євро-2018 овацію берлінського «Олімпіаштадіону» Наталія заслужила навіть не стільки своєю перемогою, скільки добрим вчинком ще у кваліфікації.

Українка виходила на старт у статусі одноосібного лідера забігу, єдиною, хто в сезоні-2018 зміг вибігти з двох хвилин. У підсумку Прищепа без проблем фінішувала першою - 2.04,07 і відібравшись у півфінал. Проте Наталія не раділа, а звернула увагу на те, що відбувалося за спиною. А там у боротьбі з француженкою Клаудією Саундерс чемпіонка Європи U20 у 2015 році і чемпіонка Європи U23 у 2017 році 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала на бігову доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися до трійки лідерів, які кваліфікуються в півфінал.

Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці, але українка Прищепа повернулася після фінішу, під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і завершити забіг.

У таких вчинках вся Прищепа - надзвичайно добра людина і чарівна дівчина.

Сьогодні ввечері Наталія у складі української легкоатлетичної збірної побіжить у фіналі командної першості ІІ Європейських ігор. Наша команда - відвертий фаворит цих змагань і з великою долею вірогідності Прищепа сьогодні поповнить колекцію своїх титулів.