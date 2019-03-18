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    Мрії збуваються: хлопчик без ніг приїхав із Казахстану, щоб зіграти у футбол з Шевченком (відео)

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    Хлопчик Алі зустрівся з одним зі своїх кумирів Андрієм Шевченком - Мрії збуваються: хлопчик без ніг приїхав із Казахстану, щоб зіграти у футбол з Шевченком (відео)
    Хлопчик Алі зустрівся з одним зі своїх кумирів Андрієм Шевченком
    Скрін-шот

    Раніше дитина вже пограла з Кавані та Марадоною

    Зворушливу історію розповів у себе в «Фейсбуку» прес-аташе наставника національної збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков:

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    «Мама Акмарал і татусь Азамат хлопчика Алі з Алмати, який народився без ніг, просить усіх про перепост. Шева, Марло і Зіна провели благочинне тренування з інвалідом дитинства, який встиг пограти з Кавані, Марадоною та рештою Top Stars».

    Подія, про яку розповідає пан Васильков, трапилася під час відкритого тренування національної збірної України, котре відбулося сьогодні на НСК «Олімпійський».

    Українці розпочали підготовку до перших двох матчів відбірного раунду чемпіонату Європи-2020 проти португальців і Люксембургу, які відбудуться 22-го і 25 березня.

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