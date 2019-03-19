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    «Більше мені не задавайте цих питань!» Шевченка роздратувала згадка про Ракицького

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    Андрій Шевченко соромиться сказати, що Ракицького не викликали з політичних мотивів - «Більше мені не задавайте цих питань!» Шевченка роздратувала згадка про Ракицького
    Андрій Шевченко соромиться сказати, що Ракицького не викликали з політичних мотивів
    Динамо від Шурика

    Тренер збірної не дав чіткої відповіді на питання про гравця з чемпіонату країни-окупанта

    Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про те, чому не викликав у команду оборонця Ярослава Ракицького, котрий цієї зими перейшов з «Шахтаря» в російський «Зеніт».

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    «Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові. Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань», - сказав Андрій Миколайович.

    Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, українці розпочали підготовку до перших двох матчів відбірного раунду чемпіонату Європи-2020 проти португальців і Люксембургу, які відбудуться 22-го і 25 березня.

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    Джерело: UA-Футбол

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