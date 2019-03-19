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    Хронологія розіграного спектаклю, або стрімка українізація громадянина Мораєша (фото)

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    Жуніор Мораєш вочевидь навіть не встиг перевдягнутися, так спонтанно зазбирався у збірну України - Хронологія розіграного спектаклю, або стрімка українізація громадянина Мораєша (фото)
    Жуніор Мораєш вочевидь навіть не встиг перевдягнутися, так спонтанно зазбирався у збірну України
    Фото з соцмереж

    В «Шахтарі» офіційно на одного легіонера стало менше

    Як стрімко розвиваються події!

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    У суботу, 16 березня, перед матчем української Прем'єр-ліги «Зоря» - «Шахтар» бразильський нападник «гірників» Жуніор Мораєш вперше за дев'ять років кар'єри в Україні тримав руку на серці під час виконання українського славня.

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    ТОМУ ЩО Патріот

    У неділю, 17 березня, під час телепрограми «Великий футбол» на телеканалі Ріната Ахметова ведучий Олександр Денисов повідомив страшного інсайда, що Мораєш близький до отримання українського паспорта. Залишилося залагодити формальності.

    У понеділок, 18 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянину Мораєшу українського громадянства. Тренер національної збірної Андрій Шевченко вдавав, що дізнався про цю звістку на прес-конференції і після її закінчення обіцяв зателефонувати у клуб «Шахтар».

    Вочевидь балачка виявилася вдалою, бо вже у вівторок, 19 березня, зранку в соцмережі потрапила світлина з задоволеним Мораєшем у тренувальному костюмі збірної України.

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    Патріоту видали форму. Фото з соцмереж

    Тепер вочевидь треба очікувати, що найближчої п'ятниці, 22 березня, о 21:45 новоспечений українець дебютує в складі своєї нової Батьківщини в зустрічі відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 проти Португалії. 

     Читайте також: Потрійний вирок українському футболові
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    Петро Порошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш Олександр Денисов
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