Хронологія розіграного спектаклю, або стрімка українізація громадянина Мораєша (фото)



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Жуніор Мораєш вочевидь навіть не встиг перевдягнутися, так спонтанно зазбирався у збірну України Фото з соцмереж

В «Шахтарі» офіційно на одного легіонера стало менше

Як стрімко розвиваються події!

У суботу, 16 березня, перед матчем української Прем'єр-ліги «Зоря» - «Шахтар» бразильський нападник «гірників» Жуніор Мораєш вперше за дев'ять років кар'єри в Україні тримав руку на серці під час виконання українського славня.

ТОМУ ЩО Патріот

У неділю, 17 березня, під час телепрограми «Великий футбол» на телеканалі Ріната Ахметова ведучий Олександр Денисов повідомив страшного інсайда, що Мораєш близький до отримання українського паспорта. Залишилося залагодити формальності.

У понеділок, 18 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянину Мораєшу українського громадянства. Тренер національної збірної Андрій Шевченко вдавав, що дізнався про цю звістку на прес-конференції і після її закінчення обіцяв зателефонувати у клуб «Шахтар».

Вочевидь балачка виявилася вдалою, бо вже у вівторок, 19 березня, зранку в соцмережі потрапила світлина з задоволеним Мораєшем у тренувальному костюмі збірної України.

Патріоту видали форму. Фото з соцмереж

Тепер вочевидь треба очікувати, що найближчої п'ятниці, 22 березня, о 21:45 новоспечений українець дебютує в складі своєї нової Батьківщини в зустрічі відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 проти Португалії.

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