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Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри
Олімпійські ігри в Парижі привабили світову еліту, включаючи королівські сім'ї, супермоделей, голлівудських акторів та відомих співачок
Фото: Getty Images

Олімпійські ігри в Парижі стала місцем зустрічі світових знаменитостей, від королівських осіб до супермоделей 

Олімпійські ігри 2024 привабили не лише видатних спортсменів, а й світових знаменитостей та європейську аристократію. Сальма Гаєк, Snoop Dogg, Леді Гага, Селін Діон – лише деякі з зірок, які взяли участь у церемоніях та підтримали свої країни. «Главком» зібрав перелік світових зірок, які відвідали Олімпійські ігри у Парижі.

Сальма Гаєк та Snoop Dogg

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Допис, поширений snoopdogg (@snoopdogg)

Ці дві зірки з різних світів об'єдналися для участі в традиційному передаванні олімпійського вогню, додавши яскравості та несподіваності церемонії.

Леді Гага та Селін Діон

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Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Співачки вразили публіку не лише своїми потужними виступами на церемонії відкриття, а й розкішними образами від Dior. Їхня присутність додала гламуру та музичного шарму Олімпіаді.

Раян Гослінг та Єва Мендес

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Допис, поширений The Olympic Games (@olympics)

Голлівудська пара разом зі своїми доньками насолоджувалася атмосферою Ігор, відвідавши змагання з виїздки та фінал жіночої спортивної гімнастики. Їхній сімейний відпочинок на Олімпіаді став чудовим прикладом того, як спорт об'єднує людей.

Льюїс Гемілтон

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Допис, поширений Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Британський гонщик Формули-1 виявився шанувальником фехтування, відвідавши змагання разом з акторкою Ніною Добрев та сноубордистом Шоном Вайтом.

Джон Траволта

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Допис, поширений Fubiz (@fubiz)

Актор підтримав збірну США з гімнастики разом зі своєю дочкою Еллою Блю, відвідавши фінал змагань.

Шерон Стоу

Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри фото 1
tsn.ua

Актриса вперше відвідала Олімпійський Гала-концерт чемпіонів та фінал чоловічого одиночного тенісу, де спостерігала за грою між Карлосом Алькарасом та Новаком Джоковичем.

Інші зіркові гості

Королівські сім'ї Іспанії, Данії, Нідерландів та Великої Британії своїм візитом додали Олімпіаді королівського блиску. Серед них були королева Іспанії Летиція, королева Данії Мері, британська принцеса Анна, король Віллем-Олександр та королева Максима з Нідерландів, а також принцеса Леонор та інфанта Софія з Іспанії.

Супермодель Кендалл Дженнер не залишилася осторонь спортивного свята і була помічена на трибунах, активно підтримуючи спортсменів.

Голлівудський шарм Олімпіаді додали акторки Ніколь Кідман, Жюльєт Бінош та Наталі Портман, які своєю присутністю привернули увагу шанувальників кіно.

Співачки Аріана Гранде та Сінтія Еріво порадували своїх фанатів, з'явившись на Олімпійських іграх, додавши музичного настрою до спортивної атмосфери.
 
 Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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