Кадри церемонії відкриття після скандалу зникли з офіційного каналу Олімпіади

При спробі запустити ролик з'являється напис про те, що відео недоступне

Відеоролик із нарізкою найкращих моментів церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року у Парижі став недоступним для користувачів на офіційному YouTube каналі Ігор.

При спробі запустити ролик з'являється напис про те, що відео недоступне. Про причини видалення відео не повідомляється. Ймовірно, це сталося через скандал, який спричинала драг-квін-пародія на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря», яку показали під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі. Ця сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Відео недоступне до перегляду скриншот з YouTube-каналу Олімпіади

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади в Парижі відбулася 26 липня на Сені і вперше в історії проводилася поза стадіоном.

Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором, що нагадував німб, як на зображеннях Ісуса. Потім на сцені відбувався імпровізований показ мод, який супроводжувався танцями.

Пізніше на сцені з’явилася масивна таця, на якій лежав згорнутий калачиком чоловік, пофарбований у блискучий блакитний колір.

Скандал на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі: організатори показали постановку за мотивами роботи Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" за участі трансгендерів.



Зацінили перформанс не всі - дехто заявив, що це "знущанні над релігією і неповага до християн". pic.twitter.com/pVwnDZiQl7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Організатори заявили, що перформанс був «інтерпретацією грецького бога (вина і свята) Діоніса», який мав «показати нам абсурдність насильства між людьми».

Багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Так, американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду: «Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає».

Також повідомлялося, що диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє агентство Yonhap.

Дл слова, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.