Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео

Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями

«Я поки нічого не можу казати», – сказала журналістам убита горем Софія Семчишин

У суботу, 20 липня, на місце вбивства колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірині Фаріон у Львові десятки людей приносять квіти, траурні стрічки, запалюють лампадки та промовляють молитви за упокій.

До будинку на вулиці Масарика, 3 у Шевченківському районі міста Львова, де напередодні увечері пролунав смертельний постріл, прийшла й донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Відповідне відео оприлюднили в мережі.

Вона стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями.

Того вечора, коли невідомий чоловік вистрелив у скроню, Ірина Фаріон стояла біля свого будинку, чекаючи на таксі, щоб поїхати саме до доньки та онуків.

«Я поки нічого не можу казати», – сказала журналістам убита горем Софія Семчишин.

Раніше сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.