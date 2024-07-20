Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями
фото: ТСН

«Я поки нічого не можу казати», – сказала журналістам убита горем Софія Семчишин

У суботу, 20 липня, на місце вбивства колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірині Фаріон у Львові десятки людей приносять квіти, траурні стрічки, запалюють лампадки та промовляють молитви за упокій. 

До будинку на вулиці Масарика, 3 у Шевченківському районі міста Львова, де напередодні увечері пролунав смертельний постріл, прийшла й донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Відповідне відео оприлюднили в мережі. 

Вона стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями.

Того вечора, коли невідомий чоловік вистрелив у скроню, Ірина Фаріон стояла біля свого будинку, чекаючи на таксі, щоб поїхати саме до доньки та онуків.

«Я поки нічого не можу казати», – сказала журналістам убита горем Софія Семчишин.

Раніше сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. 

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

Читайте також: 

Теги: таксі Софія Україна чоловік квіти Ірина Фаріон відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба за Україну для Сергія розпочалася із Революції Гідності
Мав непересічний письменницький та поетичний хист. Згадаймо Сергія Зайцева
17 липня, 09:00
Високопоставлений представник НАТО в Києві сприятиме поглибленню відносин України з Альянсом
НАТО призначить в Україні спецпредставника: чим він займатиметься
10 липня, 02:59
Павло Дзядзька Шурмей розповів, що потрібно Україні для перемоги
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
7 липня, 17:51
Військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією
На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
7 липня, 07:26
Колишнього президента Бразилії Болсонару звинуватили у відмиванні грошей
Взяв трохи алмазів для дружини: поліція висунула звинувачення експрезиденту Бразилії
5 липня, 15:10
Олександр Мережко: Захід налаштований на серйозну підтримку України стільки, скільки буде потрібно
Соратник Зеленського пояснив, як НАТО застрахувало допомогу Україні від перемоги Трампа
5 липня, 13:07
Двійник Кім Чен Ина Говард Ікс допомагає Уміду Ісабаєву отримати дозвіл в Європі
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
4 липня, 11:20
«Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!» – емоційно заявив нардеп, чим викликав у зали суду сміх
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
25 червня, 20:27
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію Війна і право
21 червня, 08:00

Події в Україні

Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни
ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни
Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні
Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні
Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
16K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
7845
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
7589
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
7548
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW

Новини

Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Сьогодні, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua