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Доводиться спати на пляжах. Туреччина відлякує туристів пекельною погодою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Доводиться спати на пляжах. Туреччина відлякує туристів пекельною погодою
Літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури
фото із відкритих джерел

 Пляжі Анталії незважаючи на спеку не порожніють ні вдень, ні вночі

На популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів.  Тож майже весь день туристи вимушені шукати прохолоди під кондиціонерами, і виходити до моря ввечері.

Але як пише Alanya Postasi, подекуди «виснажені спекою» відпочивальники все ж ризикують. На популярному пляжі Коньяалти зафіксували ангшлаг, туристи купаються і засмагають, багато хто прийшов з дітьми. «Не заважає погода й екстремалам, які стрибають у море із 6-метрової скелі», – додає видання.

«Місто, де вдень 43 градуси, а вночі 33 градуси, перетворилося на  баню під відкритим небом», – не добирають висловів журналісти видання Sabah.

Пляжі анталійського узбережжя, які вдень приймають сотні тисяч туристів, ввечері окупують і городяни, які вночі не можуть спати через високу температуру у власних оселях. Ті, хто втомився від спеки, насолоджуються нічною прохолодою прямо на пляжах.

Деякі турки через спеку не можуть спати вдома, тож ночують біля моря
Деякі турки через спеку не можуть спати вдома, тож ночують біля моря
Sabah

Змучені спекою громадяни, яких вдома не рятує навіть кондиціонер, приходять увечері на пляж, беручи з собою килимки чи ковдри, та продукти для пікніка і сніданку.

«Вночі багато хто спить прямо на узбережжі біля моря. Прокинувшись вранці, вони п’ють чай і купаються в морі. Ті хто збирається на роботу, пакує речі і на світанку вирушає додому, а потім в офіс», – пишуть турецькі журналісти.

Водночас турецькі метеорологи теж дають однозначний прогноз – зменшення температури, принаймні найближчим часом, чекати марно. Як мінімум до 15 липня стовпчик термометра на узбережжі триматиметься на рівні 39-44 градуси. 

Нагадаємо, літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше. Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води.

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Теги: Туреччина пляжі відпочинок Анталія туризм спека погода

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