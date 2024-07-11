Доводиться спати на пляжах. Туреччина відлякує туристів пекельною погодою
Пляжі Анталії незважаючи на спеку не порожніють ні вдень, ні вночі
На популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів. Тож майже весь день туристи вимушені шукати прохолоди під кондиціонерами, і виходити до моря ввечері.
Але як пише Alanya Postasi, подекуди «виснажені спекою» відпочивальники все ж ризикують. На популярному пляжі Коньяалти зафіксували ангшлаг, туристи купаються і засмагають, багато хто прийшов з дітьми. «Не заважає погода й екстремалам, які стрибають у море із 6-метрової скелі», – додає видання.
«Місто, де вдень 43 градуси, а вночі 33 градуси, перетворилося на баню під відкритим небом», – не добирають висловів журналісти видання Sabah.
Пляжі анталійського узбережжя, які вдень приймають сотні тисяч туристів, ввечері окупують і городяни, які вночі не можуть спати через високу температуру у власних оселях. Ті, хто втомився від спеки, насолоджуються нічною прохолодою прямо на пляжах.
Змучені спекою громадяни, яких вдома не рятує навіть кондиціонер, приходять увечері на пляж, беручи з собою килимки чи ковдри, та продукти для пікніка і сніданку.
«Вночі багато хто спить прямо на узбережжі біля моря. Прокинувшись вранці, вони п’ють чай і купаються в морі. Ті хто збирається на роботу, пакує речі і на світанку вирушає додому, а потім в офіс», – пишуть турецькі журналісти.
Водночас турецькі метеорологи теж дають однозначний прогноз – зменшення температури, принаймні найближчим часом, чекати марно. Як мінімум до 15 липня стовпчик термометра на узбережжі триматиметься на рівні 39-44 градуси.
Нагадаємо, літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше. Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води.
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