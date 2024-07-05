Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанія – Німеччина: хто став першим півфіналістом Євро-2024

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Іспанія – Німеччина: хто став першим півфіналістом Євро-2024
Початок гри пройшов за активної боротьби команд
фото: Reuters

Збірні підходили до очного поєдинку у статусі найкращих команд турніру

Збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччину в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Збірні підходили до очного поєдинку у статусі найкращих команд турніру. Німеччина зіграла в одну нічию – в останньому турі проти Швейцарії (1:1), тоді як Іспанія виграла всі чотири попередні зустрічі на Євро-2024.

Нагадаємо, що раніше УЄФА відсторонив захисника збірної Туреччини Меріха Демірала на два матчі. Офіційна причина для дискваліфікації Демірала – «порушення загальних принципів пристойної поведінки та користання спортивних заходів для маніфестацій неспортивного характеру».

Раніше, збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.

Також збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Нагадаємо, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Німеччина Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Англія – Швейцарія: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
Англія – Швейцарія: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
Іспанія – Німеччина: хто став першим півфіналістом Євро-2024
Іспанія – Німеччина: хто став першим півфіналістом Євро-2024
«Краще застрелити себе». У РФ почали погрожувати спортсменам, які поїдуть на Олімпіаду
«Краще застрелити себе». У РФ почали погрожувати спортсменам, які поїдуть на Олімпіаду
Артем Довбик назвав клуб, у якому гратиме наступного сезону
Артем Довбик назвав клуб, у якому гратиме наступного сезону
УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
«Динамо» розформувало жіночу команду
«Динамо» розформувало жіночу команду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
29K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
7058
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6323
Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Сьогодні, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua