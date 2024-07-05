Іспанія – Німеччина: хто став першим півфіналістом Євро-2024

Збірні підходили до очного поєдинку у статусі найкращих команд турніру

Збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччину в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Збірні підходили до очного поєдинку у статусі найкращих команд турніру. Німеччина зіграла в одну нічию – в останньому турі проти Швейцарії (1:1), тоді як Іспанія виграла всі чотири попередні зустрічі на Євро-2024.

Нагадаємо, що раніше УЄФА відсторонив захисника збірної Туреччини Меріха Демірала на два матчі. Офіційна причина для дискваліфікації Демірала – «порушення загальних принципів пристойної поведінки та користання спортивних заходів для маніфестацій неспортивного характеру».

Раніше, збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.

Також збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Нагадаємо, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.