Харлан здобуває для України першу нагороду Олімпіади у Парижі

Бронза, здобута у Парижі, стала вже п'ятою олімпійською нагородою для Харлан

У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої

Фехтувальниця Ольга Харлана здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Ця нагорода стала першою для України на Олімпіаді в Парижі.

Під час поєдинку Ольга поступалася 5:11. Але змогла перехопити ініціативу і перемогти – 15:14.

Бронза, здобута у Парижі, стала вже п'ятою олімпійською нагородою для Харлан

Нагадаємо, Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).

Як повідомлялося, в 1/4 фіналу Харлан розгромила угорку Анну Мартон.

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