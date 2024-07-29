Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Харлан здобуває для України першу нагороду Олімпіади у Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Харлан здобуває для України першу нагороду Олімпіади у Парижі
Бронза, здобута у Парижі, стала вже п'ятою олімпійською нагородою для Харлан

У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої

Фехтувальниця Ольга Харлана здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Ця нагорода стала першою для України на Олімпіаді в Парижі.

Під час поєдинку Ольга поступалася 5:11. Але змогла перехопити ініціативу і перемогти – 15:14.

Бронза, здобута у Парижі, стала вже п'ятою олімпійською нагородою для Харлан

Нагадаємо, Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).

Як повідомлялося, в 1/4 фіналу Харлан розгромила угорку Анну Мартон.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Фехтування Ольга Харлан Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду у Михайла Романчука буде ще одна дистанція – 1500 метрів вільним стилем
Романчук сенсаційно пропустить фінал Олімпіади на коронній дистанції
Сьогодні, 13:42
Під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Вчора, 15:03
Умар Кремльов: Коли ти їдеш без прапора та гімну, то кого ти там представляєш? Що ти там робиш?
«Краще застрелити себе». У РФ почали погрожувати спортсменам, які поїдуть на Олімпіаду
5 липня, 20:20
Поліна Бугрова потрапила до групи G
Українська бадмінтоністка дізналася суперниць на Олімпіаді
14 липня, 17:40
До міжнародних змагань Стівен ван де Вельде повернувся у 2018 році
Очільник МОК Бах прокоментував допуск до Олімпіади засудженого за педофілію волейболіста
24 липня, 11:25
Олена Костевич не пройшла до фіналу у жіночій кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів
Олена Костевич встановила історичний рекорд України на Олімпіаді-2024
27 липня, 18:59
Життю Лекомт наразі нічого не загрожує
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку
Вчора, 18:45
На сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»
Перші дні Олімпіади-2024. Головні скандали та сенсації (фото, відео)
Сьогодні, 10:12
Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла угорку Анну Мартон та вийшла у півфінал Олімпійських ігор-2024
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Сьогодні, 21:00

Новини

Харлан здобуває для України першу нагороду Олімпіади у Парижі
Харлан здобуває для України першу нагороду Олімпіади у Парижі
Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань
Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань
Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади
Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади
Харлан розгромила ексросіянку і вийшла в чвертьфіналу Олімпіади
Харлан розгромила ексросіянку і вийшла в чвертьфіналу Олімпіади
Романчук сенсаційно пропустить фінал Олімпіади на коронній дистанції
Романчук сенсаційно пропустить фінал Олімпіади на коронній дистанції
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
55K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua