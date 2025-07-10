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10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 липня – Всесвітній день енергетичної незалежності
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто носити брудний старий одяг

10 липня відзначається День племінників та племінниць, Всесвітній день енергетичної незалежності, День народження футбольного свистка та День Ніколи Тесли. Віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського.

День племінників та племінниць

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Щорічно 10 липня відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць і племінників. Подію започаткував користувач Facebook у 2010 році.

Метою Дня племінниць і племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу.

Всесвітній день енергетичної незалежності

10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Подія присвячена підвищенню обізнаності про альтернативні, стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювані джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія.

Свято носить екологічний характер, однак у сучасному світі його значення набуває дедалі більше політичного й економічного забарвлення. Актуальність енергетичної незалежності для кожної країни стає пріоритетним напрямом розвитку. Ми всі стали свідками енергетичного терору та маніпуляцій країни-агресорки Росії, не лише щодо України, а й до країн Європи.

День народження футбольного свистка

10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято присвячене самому футбольному свистку, і воно виникло завдяки події, яка сталася у Великій Британії 1878 року. Подробиці цієї історії залишаються невідомими, але існує версія, згідно з якою суддею під час футбольного матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів.

Відтоді футбольний свисток став невід’ємною частиною гри, спрощуючи спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. 

День Ніколи Тесли

10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

10 липня увесь світ відзначає День Ніколи Тесли. Саме цього дня, у 1856 році народився цей видатний сербський фізик, інженер, раціоналізатор та винахідник. Йому належать численні винаходи в галузях електрики та електротехніки. Він є автором теорії змінного струму, він створив перший у світі електричний двигун зі змінним струмом, а також зробив багато інших великих відкриттів, які стали вирішальними для розвитку світових технологій.

Яке сьогодні релігійне свято

10 липня за новим церковним календарем (23 липня – за старим) – день пам'яті Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври. Він володів даром цілительства та чудотворення. Народився в X столітті недалеко від Чернігова і став одним із засновників Києво-Печерської лаври. Молодість провів в подорожі, відвідавши Палестину, щоб побачити місце народження Ісуса Христа. На зворотньому шляху вирішив затриматися в Афоні. Там прийняв постриг і прожив кілька років.

Згідно з церковними легендами, ігумен Афонського монастиря отримав знак від Бога, щоб відпустити Антонія додому, де той мав нести християнську віру серед своїх співвітчизників. За свої благочестиві дії преподобний отримав дар чудотворення – він зцілював хворих та мав дар передбачати майбутнє.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися, лихословити, сваритися.
  • Не дозволено носити брудний старий одяг, не митися.
  • Заборонено розповідати про свої плани.
  • Не варто прати та прибирати.

Народні прикмети

  • Якщо вранці немає роси – піде вечірній дощ.
  • На березі пожовкла верхівка – осінь прийде рано.
  • Почули сильний грім – злива буде сильною.
  • Грім глухий – буде тихий, але затяжний дощ.

Пам’ятні події 10 липня

  • 1547 рік – у Королівстві Франція відбулася остання офіційно дозволена королем дуель;
  • 1609 рік – німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;
  • 1651 рік – під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;
  • 1878 рік – в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток (до цього судді кричали);
  • 1943 рік – війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;
  • 1949 рік – внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;
  • 1985 рік – французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації «Грінпіс»;
  • 1991 рік – вночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники – Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);
  • 1994 рік – Леонід Кучма став президентом України.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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