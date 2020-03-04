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    Коронавірус встановив між біатлоністами та журналістами дистанцію

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    Тримайте дистанцію - Коронавірус встановив між біатлоністами та журналістами дистанцію
    Тримайте дистанцію
    IBU

    Мінімум 150 см між акулами пера та зірками спорту

    Усьому виною - китайський коронавірус, що прийшов до Європи й став фактором у Чехії.

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    Через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место «забанили» глядачів і втратили мільйони євро. Ці обмеження не стосувалися журналістів, але організатори з IBU згадали, що журналісти - теж люди. Тому вжили відповідних заходів.

    В Нове Место скасували прес-конференції. Журналістам заборонили підходити до спортсменів ближче, ніж на 1,5 метра. Після перегонів буде проходити тільки квіткова церемонія.

    У готелі не буде шведського столу для спортсменів. Учасники змагань отримають телефонний номер, за яким повинні будуть зателефонувати в разі появи симптомів нездужання.

    Етап Кубка світу відбудетьсяз 5 по 8 березня в чеському Новому Месті.


    біатлон Чехія коронавірус
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