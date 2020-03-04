Коронавірус встановив між біатлоністами та журналістами дистанцію



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Тримайте дистанцію IBU

Мінімум 150 см між акулами пера та зірками спорту

Усьому виною - китайський коронавірус, що прийшов до Європи й став фактором у Чехії.

Через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место «забанили» глядачів і втратили мільйони євро. Ці обмеження не стосувалися журналістів, але організатори з IBU згадали, що журналісти - теж люди. Тому вжили відповідних заходів.

В Нове Место скасували прес-конференції. Журналістам заборонили підходити до спортсменів ближче, ніж на 1,5 метра. Після перегонів буде проходити тільки квіткова церемонія.

У готелі не буде шведського столу для спортсменів. Учасники змагань отримають телефонний номер, за яким повинні будуть зателефонувати в разі появи симптомів нездужання.

Етап Кубка світу відбудетьсяз 5 по 8 березня в чеському Новому Месті.