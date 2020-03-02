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    Кубок світу з біатлону: склад збірної України на етап, який підкосив коронавірус

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    На безлюдний етап Україна поїде на чолі з олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною - Кубок світу з біатлону: склад збірної України на етап, який підкосив коронавірус
    На безлюдний етап Україна поїде на чолі з олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною
    UA-Футбол

    Тренерський штаб української команди відправляє в Чехію усіх найсильніших

    Старші тренери чоловічої та жіночої збірних України з біатлону оголосили склади своїх команд на сьомий етап Кубка світу, який відбудеться 5-8 березня в чеському Нове Место.

    Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу в Нове Мєсто

    Жінки: Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина

    Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

    Нагадаємо, що сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавірусу COVID-19.

    Раніше повідомлялося, що етап може бути скасований або перенесений, так як в Чехії були зафіксовані три випадки зараження коронавірусом нового типу. Причому один хворий був виявлений у місці проведення змагань.

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    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Руслан Ткаленко Антон Дудченко коронавірус
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