Етап Кубку світу з біатлону в Чехії пройде без глядачів



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Не до біатлону

Причина вам добре відома

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавирусу COVID-19.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек: «Це рішення ради безпеки держави, і організатори змагань його приймуть, їм доведеться з цим змиритися. З огляду на те, скільки людей мало б бути на етапі, на мою думку, іншої альтернативи не було»

Раніше повідомлялося, що етап може бути скасований або перенесений, так як в Чехії були зафіксовані три випадки зараження коронавірусу нового типу. Причому, один хворий був виявлений у місці проведення змагань.

Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5 по 8 березня.

Джерело: Reuters