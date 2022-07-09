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    Новини

    Корупційний скандал у футболі: суд виправдав Блаттера та Платіні

    Через скандал Платіні і Блаттер були усунені від посад у футбольних організаціях - Корупційний скандал у футболі: суд виправдав Блаттера та Платіні
    Через скандал Платіні і Блаттер були усунені від посад у футбольних організаціях
    фото з відкритих джерел

    Блаттер і Платіні обвинувачувалися у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті

    8 липня суд у Швейцарії виправдав колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозефа Блаттера та колишнього голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, обвинувачених у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті. Про це повідомляє DW.

    Прокуратура просила засудити кожного з них до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно.

    Обвинувачення були пов'язані з грошовим переказом на адресу Платіні 2 млн швейцарських франків, які у 2011 році переказала ФІФА за дорученням Блаттера.

    Йозеф Блаттер пояснював, що переказав цю суму Мішелю Платіні на підставі «джентльменської угоди». А Платіні, своєю чергою, стверджував, що це гроші, які він заробив у 1998-2002 роках на посаді радника Блаттера у ФІФА. За його словами, організація не змогла перерахувати їх йому вчасно через скрутне фінансове становище.

    86-річний Йозеф Блаттер керував ФІФА з 1998 по 2015 роки та пішов у відставку на тлі корупційного скандалу в організації.

    67-річний Мішель Платіні, який на той момент очолював УЄФА, збирався зайняти місце Блаттера. Через розслідування йому довелося відмовитися від цих планів та зняти свою кандидатуру з виборів голови ФІФА.

    Через скандал Платіні залишив пост президента УЄФА. Разом із Блаттером він був усунений від посад у футбольних організаціях на вісім років. Згодом терміни заборон для колишніх спортивних функціонерів скоротили.

    Раніше Мішель Платіні не зміг оскаржити свого покарання ні в Швейцарському суді, ні в Європейському суді з прав людини.

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ суд ФІФА корупція Мішель Платіні Зепп Блаттер
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    Корупційний скандал у футболі: суд виправдав Блаттера та Платіні