Корупційний скандал у футболі: суд виправдав Блаттера та Платіні

Через скандал Платіні і Блаттер були усунені від посад у футбольних організаціях

Блаттер і Платіні обвинувачувалися у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті

8 липня суд у Швейцарії виправдав колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозефа Блаттера та колишнього голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, обвинувачених у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті. Про це повідомляє DW.

Прокуратура просила засудити кожного з них до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно.

Обвинувачення були пов'язані з грошовим переказом на адресу Платіні 2 млн швейцарських франків, які у 2011 році переказала ФІФА за дорученням Блаттера.

Йозеф Блаттер пояснював, що переказав цю суму Мішелю Платіні на підставі «джентльменської угоди». А Платіні, своєю чергою, стверджував, що це гроші, які він заробив у 1998-2002 роках на посаді радника Блаттера у ФІФА. За його словами, організація не змогла перерахувати їх йому вчасно через скрутне фінансове становище.

86-річний Йозеф Блаттер керував ФІФА з 1998 по 2015 роки та пішов у відставку на тлі корупційного скандалу в організації.

67-річний Мішель Платіні, який на той момент очолював УЄФА, збирався зайняти місце Блаттера. Через розслідування йому довелося відмовитися від цих планів та зняти свою кандидатуру з виборів голови ФІФА.

Через скандал Платіні залишив пост президента УЄФА. Разом із Блаттером він був усунений від посад у футбольних організаціях на вісім років. Згодом терміни заборон для колишніх спортивних функціонерів скоротили.

Раніше Мішель Платіні не зміг оскаржити свого покарання ні в Швейцарському суді, ні в Європейському суді з прав людини.