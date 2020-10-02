Європейський суд з прав людини визнав: екс-президент УЄФА Платіні – корупціонер



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Одним із заступників Мішеля Платіні був нинінній народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Суркіс Світлина - ТСН

Кожна з апеляцій лише підкреслила вину легендарного в минулому футболіста

Відсторонений за звинуваченням у корупції екс-президент УЄФА Мішель Платіні не зміг оскаржити свого покарання ні в Швейцарському суді, ні в Європейському суді з прав людини. Зокрема Швейцарський суд скоротив розмір штрафу, але звинувачень не заперечив. У силі це рішення залишив і Європейський суд з прав людини.

Про це йдеться в «Огляді практик Європейського суду з прав людини», виданого Національною спілкою адвокатів України.

«Ухвала Європейського суду стосувалася захисту приватного життя колишнього президента УЄФА, екс-віцепрезидента ФІФА, а раніше капітана і тренера збірної Франції з футболу Мішеля Платіні у зв’язку з арбітражним рішенням, що призвело до зупинення діяльності заявника, - розповідає джерело. – Проти Платіні було розпочато дисциплінарне провадження стосовно виплати йому «надбавки» до заробітної плати у розмірі 2 мільйонів швейцарських франків, яка йому було надано колишнім президентом ФІФА Зеппом Блаттером, проти якого також були розпочаті провадження – як кримінальне, так і дисциплінарне.

Санкція ФІФА складалася з відсторонення від будь-якої професійної діяльності в футболі протягом шести років і штрафу. Платіні оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (САС), який скоротив строк відсторонення з шести років до чотирьох і зменшив розмір штрафу. Федеральний суд Швейцарії підтримав це рішення.

Перед Судом Платіні скаржився зокрема на те, що санкція була несумісною з його свободою здійснювати професійну діяльність, порушуючи статтю 8. Суд відхилив скаргу як явно необґрунтовану».

Мішеля Платіні обрано президентом УЄФА у січні 2007 року. 22 березня 2011 року француз був переобраний на посаду президента УЄФА на новий термін.

8 жовтня 2015 року Арбітражна палата комітету з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) під головуванням Ганса-Йоахіма Еккерта відсторонила Платіні від виконання обов'язків на 90 днів. Однак Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився виконувати рішення ФІФА і усунути президента Мішеля Платіні. У заяві виконкому УЄФА сказано: «Виконавчий комітет УЄФА висловив абсолютну довіру і повну підтримку Мішелю Платіні».

21 грудня 2015 року комітет з етики ФІФА жорстко покарав Мішеля Платіні за фінансові махінації. Очільника УЄФА відсторонено від будь-якої футбольної діяльності на шість років.

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