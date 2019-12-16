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    Новини

    ФІФА подала судові позови на Блаттера та Платіні

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    Платіні та Блаттер - ФІФА подала судові позови на Блаттера та Платіні
    Платіні та Блаттер
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    Міжнародна федерація вимагає повернути 2 мільйони євро

    ФІФА офіційно повідомила про судові позови проти свого колишнього президента Зеппа Блаттера та колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні.

    Міжнародна футбольна федерація вимагає повернути 2 мільйони євро. Ці кошти Блаттер ще 2011 безпідставно передав Платіні.

    Раніше Блаттер та Платіні вже заявляли, що не визнають себе винними в привласненні коштів.

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    Комітет з етики ФІФА ухвалив 2015 року відсторонити Блаттера та Платіні від футбольної діяльності через причетність до корупції.

    Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Платіні обіймав посаду президента УЄФА з 2007 по 2016 рік.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА корупція
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