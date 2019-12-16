ФІФА подала судові позови на Блаттера та Платіні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Платіні та Блаттер Твіттер

Міжнародна федерація вимагає повернути 2 мільйони євро

ФІФА офіційно повідомила про судові позови проти свого колишнього президента Зеппа Блаттера та колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні.

Міжнародна футбольна федерація вимагає повернути 2 мільйони євро. Ці кошти Блаттер ще 2011 безпідставно передав Платіні.

Раніше Блаттер та Платіні вже заявляли, що не визнають себе винними в привласненні коштів.

Комітет з етики ФІФА ухвалив 2015 року відсторонити Блаттера та Платіні від футбольної діяльності через причетність до корупції.

Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Платіні обіймав посаду президента УЄФА з 2007 по 2016 рік.