Колишній президент УЄФА Платіні повернувся до футбольної діяльності



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Мішель Платіні Твіттер

Обвинувачуваний в причетності до корупції чиновник став радником президента FIFPro

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні став радником президента Міжнародної федерації асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) Філіппа Піа, інформує AFP.

«Мішель Платіні має унікальні навики спілкування, зв’язки та знання. Я знаю його з 1972 року. Його завжди слухали на найвищому рівні», - прокоментував призначення Піа.

Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік. У грудні 2015 року комітет з етики ФІФА відсторонив Платіні від будь-якої футбольної діяльності на вісім років. Француза покарано за підсумками антикорупційного розслідування в ФІФА. У підсумку Платіні залишив посаду президента УЄФА у вересні 2016 року.