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Костюк зупинилася у пів фіналі Ролан Гаррос

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Костюк зупинилася у пів фіналі Ролан Гаррос
Марта Костюк не змогла вперше в кар'єрі вийшти до фіналу турнірів серії Grand Slam

У змішаному розряді Марта Костюк разом з румункою Оленою-Габріелою Русе поступилися італійському дуету

Українська тенісистка Марта Костюк завершила боротьбу у півфіналі парного розряду Ролан Гаррос.

Українка в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе програла італійській пару Сара Еррані/Жасмін Паоліні – 6:1, 4:6, 1:6.

Марта не використала шанс вперше в кар'єрі вийти до фіналу турнірів серії Grand Slam.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Костюк і Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової, проте представниці РФ відмовилися від поєдинку.

До слова, минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

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Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк

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