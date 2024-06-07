Костюк зупинилася у пів фіналі Ролан Гаррос
У змішаному розряді Марта Костюк разом з румункою Оленою-Габріелою Русе поступилися італійському дуету
Українська тенісистка Марта Костюк завершила боротьбу у півфіналі парного розряду Ролан Гаррос.
Українка в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе програла італійській пару Сара Еррані/Жасмін Паоліні – 6:1, 4:6, 1:6.
Марта не використала шанс вперше в кар'єрі вийти до фіналу турнірів серії Grand Slam.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Костюк і Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової, проте представниці РФ відмовилися від поєдинку.
До слова, минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.
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