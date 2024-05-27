Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»
Наступна суперниця Еліни Світоліної визначиться у матчі Фіона Ферро (Франція, WC) – Діан Паррі (Франція)
У Парижі триває турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос».
Сьогодні, 27 травня, Еліна Світоліна у трьох сетах обіграла Кароліну Плішкову у стартовому матчі. Варто зазначити, що Еліна програла перший сет, але виграла два наступні і здобула загальну перемогу – 3:6, 6:4, 6:2
Світоліна зрівняла рахунок в очних зустрічах з Плішковою, здобувши п'яту перемогу в їхніх десяти протистояннях. Тенісистки раніше двічі грали одна проти одної на грунті: у 2014 році чешка виграла у півфіналі турніру WTA 250 у Нюрнберзі, а у 2017 році Еліна перемогла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі.
Українка водинадцяте грає в основній сітці «Ролан Гаррос» і жодного разу не поступилася у першому колі. Нагадаємо, що минулого сезону Світоліна дійшла до чвертьфіналу, повторивши свій персональний рекорд у Парижі (також вона грала в 1/4 фіналу у 2015, 2017 та 2020 роках).
Наступна суперниця Еліни Світоліної визначиться у матчі Фіона Ферро (Франція, WC) – Діан Паррі (Франція).
Нагадаємо, що вчора українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос».
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