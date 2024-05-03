Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
20-те місце у світовому рейтингу WTA – особистий рекорд для Костюк
Уперше в історії дві українські тенісистки увійдуть у топ-20 світового рейтингу WTA. Марта Костюк розпочне наступний тиждень на 20-й позиції у світовому рейтингу, повідомляє Суспільне.
Минулого тижня українська тенісистка піднялась одразу на п'ять позицій і оновила особистий рекорд – стала 21-ю. Сталось це за підсумками турніру WTA 500 у Штутгарті, де Костюк здобула низку перемог: виграла три поспіль матчі проти представниць топ-10 світового рейтингу.
Зупинити українку у фіналі змагань вдалось лише представниці Казахстану Єлені Рибакіній.
Після фіналу в Штутгарті Костюк провела лише один матч: поступилась Маяр Шеріф у 1/32 фіналу WTA 1000 в Мадриді. Попри поразку в Іспанії, українка підніметься у світовому рейтингу WTA на одну сходинку, тому наступний тиждень Костюк розпочне на 20-му місці. Таким чином у топ-20 світового рейтингу увійдуть дві українки: Еліна Світоліна (19-те місце) та власне Костюк (20-те).
20-те місце у світовому рейтингу WTA – особистий рекорд для Костюк.
Топ-4 тенісистки з найбільшим рейтингом в історії України:
- Еліна Світоліна (№ 3-найвищий рейтинг)
- Альона Бондаренко (№19)
- Марта Костюк (№21)
- Даяна Ястремська (№21)
Зазначимо, Костюк проводить найуспішніший рік у кар'єрі: двічі грала у фіналах турнірів WTA, а також тричі доходила щонайменше до чвертьфіналів.
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