Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
У третьому сеті Марта Костюк виграла відразу 6 геймів посіпль та здобула перемогу в матчі

Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках

У неділю, 26 травня, у Парижі стартував турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос». 

Відразу три українські тенісистки вийшли сьогодні на корті.

Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Леся Цуренко через травму змушена була достроково завершити змагання.

Варто зазначити, що Марта Костюк поступалася 0-4 у вирішальному третьому сеті. Але потім виграла відразу 6 геймів поспіль та здобула перемогу в матчі.

«Ролан Гаррос»

Перше коло

Донна Векич (Хорватія) – Леся Цуренко (Україна) 6:5 (відмова)

Даяна Ястремська (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3

Марта Костюк (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія) 7:5, 6:7 (4), 6:4

Нагадаємо, що минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос».

 

Теги: теніс Ролан Гаррос Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна насолоджується приємними моментами, коли всі можуть зібратися разом
Еліна Світоліна опублікувала чуттєве фото з сім'єю
2 травня, 19:02
Даяна Ястремська
Українка програла третій ракетці світу на турнірі в Мадриді (відео)
28 квiтня, 10:57
Марта Костюк проводить найуспішніший рік у кар'єрі
Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
3 травня, 17:08
На змаганнях WTA 1000 у Римі Світоліна двічі здобула чемпіонство
Світоліна перемогла «нейтральну» російську тенісистку і вийшла в 1/8 фіналу WTA 1000
13 травня, 00:50
Хачанов входить до топ-20 тенісистів рейтингу ATP
Титулованого російського тенісиста Хачанова викрито у підтримці війни проти України
13 травня, 14:16
Джорджі за кар'єру виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді
Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли
19 травня, 22:20

Новини

Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом
Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя
Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
16K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
12K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
8326
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
6919
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
6761
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua