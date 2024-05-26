Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»

У третьому сеті Марта Костюк виграла відразу 6 геймів посіпль та здобула перемогу в матчі

Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках

У неділю, 26 травня, у Парижі стартував турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос».

Відразу три українські тенісистки вийшли сьогодні на корті.

Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Леся Цуренко через травму змушена була достроково завершити змагання.

Варто зазначити, що Марта Костюк поступалася 0-4 у вирішальному третьому сеті. Але потім виграла відразу 6 геймів поспіль та здобула перемогу в матчі.

«Ролан Гаррос»

Перше коло

Донна Векич (Хорватія) – Леся Цуренко (Україна) 6:5 (відмова)

Даяна Ястремська (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3

Марта Костюк (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія) 7:5, 6:7 (4), 6:4

Нагадаємо, що минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос».