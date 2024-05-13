Світоліна перемогла «нейтральну» російську тенісистку і вийшла в 1/8 фіналу WTA 1000

На змаганнях WTA 1000 у Римі Світоліна двічі здобула чемпіонство

Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на змаганнях WTA 1000 у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. У двох сетах українка перемогла «нейтральну» російську тенісистку Анну Калінську.

Еліна Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на змаганнях WTA 1000 у Римі, де вже двічі здобула чемпіонство: у 2017-2018 роках. Вона розпочала виступи в Італії з перемоги в другому колі, де у двох сетах здолала італійку Сару Еррані (6:0, 6:2).

У третьому колі українка зустрілась із «нейтральною» тенісисткою Анною Калінською. У стартовому сеті Світоліна взяла три гейми поспіль. Україна закрила перший сет з рахунком 6:3 на свою користь.

На початку другого поєдинку подавала Калінська, але дозволила українці зробити брейк і забрати гейм. Втім «нейтральній» гравчині вдалося зрівняти рахунок на четвертому геймі (2:2), але у підсумку Світоліна вийшла вперед у рахунку і зрештою здобула перемогу 6:3.

Матч тривав 1:14 годин. Впродовж гри українка зробила одну подвійну помилку та один раз подала навиліт.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться із другою ракеткою світу, «нейтральною» Аріною Сабаєнко, від якої вилетіла Даяна Ястремська.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася американці Корі Гауфф і не змогла пробитися до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У матчі третього кола українська спортсменка (№34 WTA) програла третій ракетці світу американці Корі Гауфф.