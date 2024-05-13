Титулованого російського тенісиста Хачанова викрито у підтримці війни проти України

Хачанов в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікував зображення російської військової символіки

Російський тенісист Карен Хачанов порушує рекомендації МОК та підтримує війну проти України. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

9 травня Хачанов в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікував зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Більше того, про заборону щодо її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

«Хачанов, який порушив рекомендації МОК, тепер має бути відсторонений від змагань під егідою ITF, ATP та Олімпійських ігор», – йдеться в заяві Base of Ukrainian Sports.

Наразі ж Хачанов входить до топ-20 тенісистів рейтингу ATP.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.