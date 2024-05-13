Титулованого російського тенісиста Хачанова викрито у підтримці війни проти України
Хачанов в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікував зображення російської військової символіки
Російський тенісист Карен Хачанов порушує рекомендації МОК та підтримує війну проти України. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.
9 травня Хачанов в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікував зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.
Більше того, про заборону щодо її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.
«Хачанов, який порушив рекомендації МОК, тепер має бути відсторонений від змагань під егідою ITF, ATP та Олімпійських ігор», – йдеться в заяві Base of Ukrainian Sports.
Наразі ж Хачанов входить до топ-20 тенісистів рейтингу ATP.
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
- Жан Беленюк: Все догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?
- Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту
- Чи скасують Олімпіаду у Парижі через війни у світі? Відповідь президента МОК
- 10 терористів у спортивних костюмах
- Великий спорт. Карта бойових дій
- Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)
- 120 днів у заручниках. Хто влаштував диверсію проти українського спорту
Коментарі — 0