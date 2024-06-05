Українка вийшла до пів фіналу Ролан Гаррос
Українка Марта Костюк в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової
Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу парного розряду Ролан Гаррос-2024.
Українка в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової, проте представниці РФ відмовилися від поєдинку.
Відмова була пов'язана з грою Андрєєвою у чвертьфіналі одиночного розряду проти Аріни Соболенко. У півфіналі Костюк та Русе зіграють з італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.
Марта з Єленою-Габріелою вдруге вийшли до півфіналу турнірів серії Grand Slam. 2023 року дівчата зіграли на цій стадії на Australian Open.
Нагадаємо, у неділю, 26 травня, у Парижі стартував турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос.
До слова, минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.
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