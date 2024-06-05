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Українка вийшла до пів фіналу Ролан Гаррос

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українка вийшла до пів фіналу Ролан Гаррос
Марта Костюк вдруге вийшли до півфіналу турнірів серії Grand Slam
фото з відкритих джерел

Українка Марта Костюк в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу парного розряду Ролан Гаррос-2024.

Українка в парі з румункою Оленою-Габріелою Русе мали зіграти проти російського дуету Мірри Андрєєвої та Віри Звонарьової, проте представниці РФ відмовилися від поєдинку.

Відмова була пов'язана з грою Андрєєвою у чвертьфіналі одиночного розряду проти Аріни Соболенко. У півфіналі Костюк та Русе зіграють з італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.

Марта з Єленою-Габріелою вдруге вийшли до півфіналу турнірів серії Grand Slam. 2023 року дівчата зіграли на цій стадії на Australian Open.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу парного розряду Ролан Гаррос
Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу парного розряду Ролан Гаррос
скріншот

Нагадаємо, у неділю, 26 травня, у Парижі стартував турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос

До слова, минулого року вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

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Теги: Марта Костюк теніс спорт російські спортсмени

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