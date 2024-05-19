Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли

Джорджі за кар'єру виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді

«З будинку зникли килими та меблі, навіть антикварний стіл вагою 0,5 тонни», – заявив власник вілли

Колишню італійську тенісистку Камілу Джорджі, яка завершила кар'єру в травні цього року, звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли у Флоренції, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією видання, спортсменка разом із сім'єю не сплатила оренду за півроку, а також забрала перські килими та антикварні меблі. Збитки оцінюються від 50 до 100 тисяч євро.

«Вони не лише виїхали, нікого не попередивши, а й не заплатили оренду за шість місяців і винесли половину меблів. З будинку зникли килими та меблі, навіть антикварний стіл вагою 0,5 тонни», – заявив власник вілли.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джорджі могла піти зі спорту у 32 роки через проблеми з податковою службою.

Джорджі за кар'єру виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді.