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Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли

Христина Жиренко
glavcom.ua
Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли
Джорджі за кар'єру виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді
фото: The Canadian Press via AP

«З будинку зникли килими та меблі, навіть антикварний стіл вагою 0,5 тонни», – заявив власник вілли

Колишню італійську тенісистку Камілу Джорджі, яка завершила кар'єру в травні цього року, звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли у Флоренції, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією видання, спортсменка разом із сім'єю не сплатила оренду за півроку, а також забрала перські килими та антикварні меблі. Збитки оцінюються від 50 до 100 тисяч євро.

«Вони не лише виїхали, нікого не попередивши, а й не заплатили оренду за шість місяців і винесли половину меблів. З будинку зникли килими та меблі, навіть антикварний стіл вагою 0,5 тонни», – заявив власник вілли.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джорджі могла піти зі спорту у 32 роки через проблеми з податковою службою.

Джорджі за кар'єру виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді.

Теги: Каміла Джорджі теніс

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Новини

Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли
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