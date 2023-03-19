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Котовський фінішував другим в загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Котовський фінішував другим в загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Цього сезону Котовський здобув два золота, срібло та бронзу на етапах Кубку світу

Перед останнім етапом Котовський мав шанси виграти загальний залік

19 березня у Алмати (Казахстан) відбувся останній етап Кубку світу з лижної акробатики.

Український лижний акробат Дмитро Котовський у кваліфікації набрав 80,97 очка та показав 13-й загальний результат. Цього не вистачило, щоб потрапити до фіналу

Перед останнім етапом українець мав шанси виграти загальний залік. Цього сезону він здобув два золота, срібло та бронзу на етапах Кубку світу. У підсумку ж Котовський став другим.

До фіналу також не зміг відібратися Володимир Кушнір, який набрав 72,49 очка.

Серед українських чоловіків кваліфікацію подолав лише Максим Кузнецов. Він зміг пробитися у фінал з шостого місця. У фіналі ж Максим став п'ятим. Перемогу здобув швейцарець Пірмін Вернер.

У жіночому фіналі Україну представили Анастасія Новосад та Ангеліна Брикіна. У кваліфікації вони фінішували 5-ю та 11-ю відповідно.

У фіналі ж Новосад показала десятий результат, а Брикіна стала одинадцятою. Перемогу здобула Лора Піл з Австралії.

Кубок світу з лижної акробатики

Алмати, Казахстан

Фінал

Жінки

1. Лора Піл (Австралія) – 110,36

2. Даніела Скотт (Австралія) – 97,99

3. Маріон Тено (Канада) – 93,76

10. Анастасія Новосад (Україна) – 64,89

11. Ангеліна Брикіна (Україна) – 57,20

Чоловіки

1. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 123,00

2. Ное Рот (Швейцарія) – 118,55

3. Еміль Надеу (Канада) – 96,83

5. Максим Кузнецов (Україна) – 95,00

Теги: фристайл Анастасія Новосад Кубок світу

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