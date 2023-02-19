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Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з фристайлу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з фристайлу
Анастасія Новосад, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський здобули бронзову медаль

Україна здобула першу в історії командну медаль на чемпіонатах світ з фристайлу

Сьогодні, 19 лютого, на чемпіонаті світу з лижної акробатики пройшли фінальні змагання з командного фристайлу.

Україна у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула бронзову медаль. Вони вийшли у фінал з четвертим результатом, а в боротьбі за медалі обійшли Казахстан та Канаду, але поступилися США та Китаю.

Це перша в історії командна медаль для України на чемпіонатах світу. Раніше в особистих змаганнях Олександр Абраменко був срібним призером у 2019 році, а Ольга Волкова брала бронзу у 2011 році.

На 21 лютого заплановані кваліфікації в особистих змаганнях, 22 лютого – фінали.

Чемпіонат світу з лижної акробатики

Командний фристайл

  1. США - 338.98
  2. Китай - 328.14
  3. Україна - 260.57
  4. Казахстан - 236.33
  5. Канада - 228.17

Склад збірної України

Чоловіки:

Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов.

Жінки:

Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Анастасія Гасюк, Ангеліна Брикіна.

Джерело
Теги: фристайл чемпіонат світу

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