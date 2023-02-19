Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з фристайлу
Україна здобула першу в історії командну медаль на чемпіонатах світ з фристайлу
Сьогодні, 19 лютого, на чемпіонаті світу з лижної акробатики пройшли фінальні змагання з командного фристайлу.
Україна у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула бронзову медаль. Вони вийшли у фінал з четвертим результатом, а в боротьбі за медалі обійшли Казахстан та Канаду, але поступилися США та Китаю.
Це перша в історії командна медаль для України на чемпіонатах світу. Раніше в особистих змаганнях Олександр Абраменко був срібним призером у 2019 році, а Ольга Волкова брала бронзу у 2011 році.
На 21 лютого заплановані кваліфікації в особистих змаганнях, 22 лютого – фінали.
Чемпіонат світу з лижної акробатики
Командний фристайл
- США - 338.98
- Китай - 328.14
- Україна - 260.57
- Казахстан - 236.33
- Канада - 228.17
Склад збірної України
Чоловіки:
Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов.
Жінки:
Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Анастасія Гасюк, Ангеліна Брикіна.
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