Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу (відео)
21-річний Дмитро Котовський виграв золото етапу Кубка світу вперше у кар'єрі
фото: Christiankp21

Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала

Український фристайліст Дмитро Котовський переміг у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір Веллі
Про це повідомляється в Twitter-акаунті змагань.

У фіналі змагань у США Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала та отримав за нього оцінку 138,82. Українець з великим відривом випередив китайців Лі Тяньма (119,47) та Чен Шуо (110,16), які отримали срібло та бронзу відповідно. 

21-річний Дмитро Котовський виграв золото етапу Кубка світу вперше у кар'єрі.  Це вже третя медаль українця на етапах КС у нинішньому сезоні. Раніше він здобув срібло та бронзу. 

В загальному заліку Кубка світу Дмитро Котовський із 251 очком займає друге місце. Лідирує швейцарець Ное Рот, який набрав 269 пунктів. 

Теги: спорт відео золото

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казань не побачить Суперкубок УЄФА-2023 
Казань не побачить Суперкубок УЄФА-2023 
25 сiчня, 21:21
«Шахтар» оскаржить рішення CAS через відмову в компенсації від ФІФА
«Шахтар» оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА
25 сiчня, 03:59
Олександра Меркушина
Українська біатлоністка здобула медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю
27 сiчня, 04:57

Новини

Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу (відео)
Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу (відео)
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву
В Олімпійському комітеті США допускають участь росіян у змаганнях
В Олімпійському комітеті США допускають участь росіян у змаганнях
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
МОК змовчить? До Олімпійських ігор готується спортсмен РФ, який вчив школярів воювати за Путіна
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8868
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
8598
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
8423
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
6497
Скандали в Міноборони: Арахамія звернувся до правоохоронців

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту