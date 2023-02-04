Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу (відео)

Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала

Український фристайліст Дмитро Котовський переміг у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір Веллі

Про це повідомляється в Twitter-акаунті змагань.

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У фіналі змагань у США Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала та отримав за нього оцінку 138,82. Українець з великим відривом випередив китайців Лі Тяньма (119,47) та Чен Шуо (110,16), які отримали срібло та бронзу відповідно.

Dmytro Kotvskyi was on another level tonight at Deer Valley, stomping one of the hardest tricks there is in aerial skiing aka the Hurricane, for which he claimed a mind-blowing score of 138.32 points and a well-deserved maiden World Cup victory 🚀🔥🙌 #aerials pic.twitter.com/EwUzwZLPe5 Будь ласка, читайте текст після реклами February 4, 2023

21-річний Дмитро Котовський виграв золото етапу Кубка світу вперше у кар'єрі. Це вже третя медаль українця на етапах КС у нинішньому сезоні. Раніше він здобув срібло та бронзу.

В загальному заліку Кубка світу Дмитро Котовський із 251 очком займає друге місце. Лідирує швейцарець Ное Рот, який набрав 269 пунктів.