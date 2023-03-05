Українець Котовський вдруге поспіль виграв етап Кубка світу з фристайлу
За свою фантастичну спробу у суперфіналі Котовський отримав 136,76 бала
Український фристайліст Дмитро Котовський переміг у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в швейцарському Енгадині.
За свою фантастичну спробу у суперфіналі Котовський отримав 136,76 бала. Срібний призер швейцарець Ное Рот теж виконав неймовірний стрибок на 133,11 бала, але цього виявилося недостатньо для перемоги.
Інший українець Володимир Кушнір пробився до фіналу та посів підсумкове 10 місце. Інші українці не змогли пробитися до топ-12 та завершили боротьбу у кваліфікації.
На попередньому етапі в США Дмитро Котовський також здобув перемогу.
Наразі саме українець очолює загальний залік Кубка світу.
Кубок світу з лижної акробатики
Енгадін, Швейцарія
Чоловіки
1. Дмитро Котовський – 137,76
2. Нео Рот (Швейцарія) – 133,11
3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00
10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27
16. Захар Максимчук (Україна) – 80,72
18. Максим Кузнєцов (Україна) – 76,14
20. Олександр Окіпнюк (Україна) – 64,16
22. Ян Гаврюк (Україна) – 51,97
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