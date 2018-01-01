Кравець зворушливо попрощався з «Динамо»: Віддавав себе повністю цій команді
- Сьогодні, 21:15
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Уже колишній гравець київського клубу подякував усім за пітримку
Уже екс-нападник «Динамо» Артем Кравець, який офіційно був представлений в якості гравця турецького «Кайсеріспора», в одній із соціальній мереж виклав прощальний пост.
У ньому він подякував «Динамо», президенту клубу, колишнім партнерам по команді та вболівальникам, інформує офіційний сайт київського клубу.
«Довго думав, як мені почати це звернення... Напевно, найскладніше у моєму житті. Я залишаю футбольний клуб, за яким стежив з дев’яти років, мріяв грати все своє життя та провів у ньому 14 років, що на даний момент складає половину мого життя», - почав він.
«Прощатися завжди важко... Ці 14 років були різними, можливо, навіть було більше не дуже приємних моментів, але зараз про них не згадуєш. З першою командою я виграв усе, що можна в Україні, це назавжди запам'ятається й відкладеться у пам'яті, особливо чемпіонство та перемога у Кубку, коли ніхто вже не вірив у це, окрім Олександра Шовковського», - додав Кравець.
За словами футболіста, завдяки «Динамо» він потрапив до збірної України, а це – межа мрій кожного професійного футболіста.
«Чесно, я, не кривлячи душею, можу сказати всім, що робив усе, що міг, і віддавав себе повністю цій команді, десь вдавалося, десь не дуже... Одне скажу точно, що велика частина серця назавжди з «Динамо» Київ», - зауважив він.
«Банально хочу подякувати всім тренерам, з якими працював у «Динамо», кожен із вас дав мені невичерпний досвід. Усім партнерам по команді, успіхів вам. Усьому персоналу клубу», - пояснив футболіст.
Також Кравець зауважив, що були різні ситуації, але Ігор Суркіс завжди ставився до нього з розумінням.
«І, звичайно ж, дякую уболівальникам, багато думок і слів було за ці роки, але коли потрібна була підтримка, ви завжди приходили на допомогу, дякую вам. Побачимося у Києві», - підсумував він.