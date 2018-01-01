Кравець зворушливо попрощався з «Динамо»: Віддавав себе повністю цій команді

Уже колишній гравець київського клубу подякував усім за пітримку

Уже екс-нападник «Динамо» Артем Кравець, який офіційно був представлений в якості гравця турецького «Кайсеріспора», в одній із соціальній мереж виклав прощальний пост. У ньому він подякував «Динамо», президенту клубу, колишнім партнерам по команді та вболівальникам, інформує офіційний сайт київського клубу.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Кравець. Фото ФК «Динамо»

Уже колишній гравець київського клубу подякував усім за пітримку

Уже екс-нападник «Динамо» Артем Кравець, який офіційно був представлений в якості гравця турецького «Кайсеріспора», в одній із соціальній мереж виклав прощальний пост.

У ньому він подякував «Динамо», президенту клубу, колишнім партнерам по команді та вболівальникам, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Довго думав, як мені почати це звернення... Напевно, найскладніше у моєму житті. Я залишаю футбольний клуб, за яким стежив з дев’яти років, мріяв грати все своє життя та провів у ньому 14 років, що на даний момент складає половину мого життя», - почав він.

«Прощатися завжди важко... Ці 14 років були різними, можливо, навіть було більше не дуже приємних моментів, але зараз про них не згадуєш. З першою командою я виграв усе, що можна в Україні, це назавжди запам'ятається й відкладеться у пам'яті, особливо чемпіонство та перемога у Кубку, коли ніхто вже не вірив у це, окрім Олександра Шовковського», - додав Кравець.

За словами футболіста, завдяки «Динамо» він потрапив до збірної України, а це – межа мрій кожного професійного футболіста.

«Чесно, я, не кривлячи душею, можу сказати всім, що робив усе, що міг, і віддавав себе повністю цій команді, десь вдавалося, десь не дуже... Одне скажу точно, що велика частина серця назавжди з «Динамо» Київ», - зауважив він.

«Банально хочу подякувати всім тренерам, з якими працював у «Динамо», кожен із вас дав мені невичерпний досвід. Усім партнерам по команді, успіхів вам. Усьому персоналу клубу», - пояснив футболіст.

Також Кравець зауважив, що були різні ситуації, але Ігор Суркіс завжди ставився до нього з розумінням.

«І, звичайно ж, дякую уболівальникам, багато думок і слів було за ці роки, але коли потрібна була підтримка, ви завжди приходили на допомогу, дякую вам. Побачимося у Києві», - підсумував він.