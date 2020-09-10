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    Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером

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    Бажин на матчі Ястремської&nbsp; - Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером
    Бажин на матчі Ястремської 
    Twitter тенісистки

    Друга ракетка України назвала гарним досвідом співпрацю із Бажином

    Провідна українська тенісистка Даяна Ястремська не буде більше тренуватися під орудою німецького наставника Саши Бажина.

    «Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене», - відзначила Ястремська.

    В рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу, Ястремська програла 84 ракетці світу Медісон Бренгл з США та достроково покинула US Open.

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    Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером
    Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером
    Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером

    Примітно, що в кінці серпня між Ястремською та Бажином стався конфлікт. Бажин привітав японку Наомі Осаку з перемогою над Ястремською на турнірі в Нью-Йорку. Це не сподобалося українці.

    Зауважимо, що Бажином Ястремська почала працювати з листопада минулого року. Під його керівництвом Даяна не змогла досягти помітного прогресу - українка вперше в кар'єрі дійшла до фіналу на турнірі WTA Prеmier (поразки від Ешлі Барті), але на Australian Open і US Open кожен раз зупинялася в другому раунді.

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    Даяна Ястремська Australian Open Ешлі Барті US Open
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