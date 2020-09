Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером

Друга ракетка України назвала гарним досвідом співпрацю із Бажином

Провідна українська тенісистка Даяна Ястремська не буде більше тренуватися під орудою німецького наставника Саши Бажина.

«Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене», - відзначила Ястремська.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W