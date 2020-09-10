Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером



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Бажин на матчі Ястремської Twitter тенісистки

Друга ракетка України назвала гарним досвідом співпрацю із Бажином

Провідна українська тенісистка Даяна Ястремська не буде більше тренуватися під орудою німецького наставника Саши Бажина.

«Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене», - відзначила Ястремська.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020

В рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу, Ястремська програла 84 ракетці світу Медісон Бренгл з США та достроково покинула US Open.

Примітно, що в кінці серпня між Ястремською та Бажином стався конфлікт. Бажин привітав японку Наомі Осаку з перемогою над Ястремською на турнірі в Нью-Йорку. Це не сподобалося українці.

Зауважимо, що Бажином Ястремська почала працювати з листопада минулого року. Під його керівництвом Даяна не змогла досягти помітного прогресу - українка вперше в кар'єрі дійшла до фіналу на турнірі WTA Prеmier (поразки від Ешлі Барті), але на Australian Open і US Open кожен раз зупинялася в другому раунді.