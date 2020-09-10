Тенісистка Ястремська припинила співпрацю з іноземним тренером
Друга ракетка України назвала гарним досвідом співпрацю із Бажином
Провідна українська тенісистка Даяна Ястремська не буде більше тренуватися під орудою німецького наставника Саши Бажина.
«Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене», - відзначила Ястремська.
I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020
В рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу, Ястремська програла 84 ракетці світу Медісон Бренгл з США та достроково покинула US Open.
Примітно, що в кінці серпня між Ястремською та Бажином стався конфлікт. Бажин привітав японку Наомі Осаку з перемогою над Ястремською на турнірі в Нью-Йорку. Це не сподобалося українці.
Зауважимо, що Бажином Ястремська почала працювати з листопада минулого року. Під його керівництвом Даяна не змогла досягти помітного прогресу - українка вперше в кар'єрі дійшла до фіналу на турнірі WTA Prеmier (поразки від Ешлі Барті), але на Australian Open і US Open кожен раз зупинялася в другому раунді.