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    Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у фінал US Open (відео)

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    Підсумковий рахунок матчу Азаренко - Вільямс&nbsp; - Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у фінал US Open (відео)
    Підсумковий рахунок матчу Азаренко - Вільямс 
    Twitter US Open

    Шестикратна чемпіонка US Open не порадує фанатів грою у фінальному матчі цьогорічного турніру

    Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко виграла у американки Серени Вільямс у півфіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).

    Поєдинок тривав одну годину та 55 хвилин і завершився в трьох сетах – 1:6, 6:3, 6:3. У переможниці в активі два ейси і три брейк-пойнти при п’яти подвійних помилках.

    У вирішальному сеті другого гейму американка визвала на корт фізіотерапевта. Легендарна спортсменка розповіла, чому це зробила.

    «Зі мною нічого страшного не сталося. Я потягнула ахіллове сухожилля, коли бігла за м'ячем. Насправді це вплинуло тільки на один розіграш, в подальшому я не відчувала дискомфорту», - підкреслила американка.

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    Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у фінал US Open (відео)
    Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у фінал US Open (відео)

    Примітно, що Вільямс шість разів вигравала одиночні змагання на US Open.

    Також додамо, 12 вересня пройде фінальний поєдинок змагань у жіночій сітці - білоруська спортсменка зіграє з японською тенісисткою Наомі Осакою.

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    теніс Наомі Осака Серена Вільямс Вікторія Азаренко US Open
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