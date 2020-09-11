Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у фінал US Open (відео)



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Підсумковий рахунок матчу Азаренко - Вільямс Twitter US Open

Шестикратна чемпіонка US Open не порадує фанатів грою у фінальному матчі цьогорічного турніру

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко виграла у американки Серени Вільямс у півфіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).

Поєдинок тривав одну годину та 55 хвилин і завершився в трьох сетах – 1:6, 6:3, 6:3. У переможниці в активі два ейси і три брейк-пойнти при п’яти подвійних помилках.

У вирішальному сеті другого гейму американка визвала на корт фізіотерапевта. Легендарна спортсменка розповіла, чому це зробила.

«Зі мною нічого страшного не сталося. Я потягнула ахіллове сухожилля, коли бігла за м'ячем. Насправді це вплинуло тільки на один розіграш, в подальшому я не відчувала дискомфорту», - підкреслила американка.

Примітно, що Вільямс шість разів вигравала одиночні змагання на US Open.

Також додамо, 12 вересня пройде фінальний поєдинок змагань у жіночій сітці - білоруська спортсменка зіграє з японською тенісисткою Наомі Осакою.