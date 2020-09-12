Світоліна дала прогноз на фінал US Open



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Еліна світоліна злякалася їхати до Нью-Йорка Світлина - Instagram Еліни Світоліної

Еліна вважає фавориткою білоруску Азаренко

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від фінального матчу US Open в жіночому одиночному розряді. За титул посперечаються представниця Білорусі Вікторія Азаренко і японка Наомі Осака.

«У фіналі, думаю, Азаренко обіграє Осаку. Знаємо з минулих виступів Вікторії, коли вона вигравала титули на Grand Slam, якщо відчуває впевненість в собі, вона може грати чудово. Мені здається, зараз у неї саме такий настрій, вона обіграла Серену Вільямс та інших хороших гравчинь», - цитує Світоліну «Великий теніс України».

Українка говорила, що не стежить за турнірами, які відбуваються на території США. Еліна, як і багато провідних тенісистів, відмовилася від виступів в Нью-Йорку через поширення в США коронавірусної інфекції.

Сьогодні Світоліна святкує 26-річчя.

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