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    Світоліна дала прогноз на фінал US Open

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    Еліна світоліна злякалася їхати до Нью-Йорка - Світоліна дала прогноз на фінал US Open
    Еліна світоліна злякалася їхати до Нью-Йорка
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Еліна вважає фавориткою білоруску Азаренко

    Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від фінального матчу US Open в жіночому одиночному розряді. За титул посперечаються представниця Білорусі Вікторія Азаренко і японка Наомі Осака.

    «У фіналі, думаю, Азаренко обіграє Осаку. Знаємо з минулих виступів Вікторії, коли вона вигравала титули на Grand Slam, якщо відчуває впевненість в собі, вона може грати чудово. Мені здається, зараз у неї саме такий настрій, вона обіграла Серену Вільямс та інших хороших гравчинь», - цитує Світоліну «Великий теніс України».

    Українка говорила, що не стежить за турнірами, які відбуваються на території США. Еліна, як і багато провідних тенісистів, відмовилася від виступів в Нью-Йорку через поширення в США коронавірусної інфекції.

    Сьогодні Світоліна святкує 26-річчя.

     Читайте також: Еліна Світоліна піднялася в рейтингу після здобуття першого з 2018 року титулу
    теніс Еліна Світоліна Наомі Осака Вікторія Азаренко US Open
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