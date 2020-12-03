Кубок світу з біатлону: спільний подіум братів Бьо, найкращий виступ українців

Артем Прима показав наразі найкращий у поточному сезоні результат серед українських чоловіків

Норвежець Тар’єй Бьо став переможцем стартової гонки на другому етапі Кубка світу з біатлону, який стартував у фінському Контіолахті сьогодні, 3 грудня.

Бьо-старший чисто відстрілявся на обох вогневих рубежах спринтерської гонки і випередив на фініші німця Арнда Пайффера, котрий також стріляв чисто, на 13,9 секунди.

Третє місце з одним промахом посів молодший з братів Бьо, Йоганнес. Він з одним неточним пострілом програв братові 29,4 секунди.

Серед п’яти українців найвище фінішував Артем Прима. З єдиним промахом, допущеним під час стрільби лежачи, Артем став 20-м. Переможцеві він програв хвилину, 11,5 секунди. Наразі цей результат Прими-старшого – найкращий для українців у трьох гонках сезону-2020/2021. На першому етапі, який відбувався в тому ж Контіолахті, найвищий результат теж показав Артем, котрий став 27-м в індивідуальній гонці.

Окрім Прими, в число 40-ка перших біатлетів, які отримують залікові очки, з українців потрапив лише Дмитро Підручний. Тернополянин з двома промахами посів 35-те місце з відставанням 1.36,6. Це перші залікові очки Дмитра в поточному сезоні.

Ще троє українців не потрапили навіть у топ-60 спортсменів, які 5 грудня вийдуть на старт гонки переслідування. Руслан Ткаленко з двома промахами став 64-м, Богдан Цимбал з трьома – 69-м, Антон Дудченко з трьома – 83-м.

Сьогодні, 3 грудня, о 17:30 у спринті розпочнуть змагання жінки. В ньому змагатимуться зокрема п’ять українок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дарина Блашко і Катерина Бех.