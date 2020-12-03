  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок світу з біатлону: спільний подіум братів Бьо, найкращий виступ українців

    • Розсилка
    Тар'єй Бьо виграв свою першу гонку в сезоні-2020/2021 - Кубок світу з біатлону: спільний подіум братів Бьо, найкращий виступ українців
    Тар'єй Бьо виграв свою першу гонку в сезоні-2020/2021
    Світлина із соцмереж

    Артем Прима показав наразі найкращий у поточному сезоні результат серед українських чоловіків

    Норвежець Тар’єй Бьо став переможцем стартової гонки на другому етапі Кубка світу з біатлону, який стартував у фінському Контіолахті сьогодні, 3 грудня.

    Бьо-старший чисто відстрілявся на обох вогневих рубежах спринтерської гонки і випередив на фініші німця Арнда Пайффера, котрий також стріляв чисто, на 13,9 секунди.

    Третє місце з одним промахом посів молодший з братів Бьо, Йоганнес. Він з одним неточним пострілом програв братові 29,4 секунди.

    Серед п’яти українців найвище фінішував Артем Прима. З єдиним промахом, допущеним під час стрільби лежачи, Артем став 20-м. Переможцеві він програв хвилину, 11,5 секунди. Наразі цей результат Прими-старшого – найкращий для українців у трьох гонках сезону-2020/2021. На першому етапі, який відбувався в тому ж Контіолахті, найвищий результат теж показав Артем, котрий став 27-м в індивідуальній гонці.

    Окрім Прими, в число 40-ка перших біатлетів, які отримують залікові очки, з українців потрапив лише Дмитро Підручний. Тернополянин з двома промахами посів 35-те місце з відставанням 1.36,6. Це перші залікові очки Дмитра в поточному сезоні.

    Ще троє українців не потрапили навіть у топ-60 спортсменів, які 5 грудня вийдуть на старт гонки переслідування. Руслан Ткаленко з двома промахами став 64-м, Богдан Цимбал з трьома – 69-м, Антон Дудченко з трьома – 83-м.

    Сьогодні, 3 грудня, о 17:30 у спринті розпочнуть змагання жінки. В ньому змагатимуться зокрема п’ять українок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дарина Блашко і Катерина Бех.

     Читайте також: Кубок світу з біатлону: Йоганнес Бьо здобув першу перемогу в сезоні, українці провалилися
    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Руслан Ткаленко Арнд Пайффер Антон Дудченко Богдан Цимбал Йоганнес Бьо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies