Стартова гонка біатлонного Кубка світу завершилася гучною сенсацією

Переможцем «індивідуалки» серед чоловіків став норвежець, для якого то була лише третя кубкова гонка в кар’єрі

23-річний норвежець Стурла Голм Лаґрейд став переможцем стартової гонки біатлонного Кубка світу-2020/2021, котра щойно завершилася в фінському Контіолахті.

Скандинав, для якого це був лише третій старт у рамках Кубка світу, завдяки чистій стрільбі на всіх чотирьох етапах, випередив на фініші індивідуальної гонки на 20 км на 19,6 секунди свого легендарного земляка, найкращого біатлоніста сучасності Йоганнеса Бьо. Йоганнес програв, оскільки припустився одного промаху.

Третє місце посів з одним промахом і 44-секундним відставанням німець Ерік Лессер. Француз Кентен Фійон-Майє став четвертим. Він теж припустився одного неточного пострілу й відстав від чемпіона на хвилину і шість секунд.

Найкращий з українців Артем Прима, двічі промахнувшись на першому вогневому рубежі, надалі стріляв чисто й, відставши від переможця на дві хвилини і 23 секунди, посів 27-ме місце. Богдан Цимбал теж із двома промахами фінішував 47-м, Руслан Ткаленко з чотирма - 68-м, Дмитро Підручний з п'ятьма - 73-м.

О 15:15 індивідуальну гонку в Контіолахті побіжать жінки. Україну представлятимуть Юлія Джима, Віта Смеренко, Олена Підгрушна, Дарина Блашко і Катерина Бех.