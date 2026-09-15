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Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Себастьян Феттель повернеться на трасу
фото: Red Bull Content Pool

Чинний учасник Королеви автоспорту складе компанію титулованому німцю

Колишній пілот «Ред Булла», «Феррарі» та інших команд Формули-1 Себастьян Феттель змагатиметься у Перегонах чемпіонів-2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Перегони чемпіонів відбудуться 9-10 січня у новозеландському Веллінгтоні. Захід прийме стадіон Hnry на 34,5 тисячі глядачів. Автоспортивні заходи там досі не проводили.

Наразі організатори підтвердили низку учасників. Компанію Феттелю складе чинний гонщик стайні «Кадилак» Валттері Боттас, чемпіон Supercars-2025 Чаз Мостерт і пілот «Хенде» в WRC Гейден Паддон. Інших претендентів оголосять згодом.

Перегони чемпіонів з'явилися у 1988 році як змагання найкращих гонщиків світу – від ралістів до «кільцевиків». Цей турнір зумів разом зібрати представників Формули-1, Індікару, WRC, NASCAR, а також пілотів кузовних перегонів. Головною особливістю Перегонів чемпіонів стало використання ідентичних автомобілів різних класів.

Феттель виборов титул чемпіона чемпіонів у 2015 році. Також він сім разів переміг у складі збірної Німеччини в Кубку націй Перегонів чемпіонів. Напарниками чотириразового чемпіона світу були легендарний Міхаель Шумахер і чемпіон Формули E 2023/24 Паскаль Верляйн.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Себастьян Феттель Валттері Боттас

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