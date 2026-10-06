Ветеран Формули-1 готується до участі в «Дакарі-2027» – ЗМІ

Фернандо Алонсо не втратив жагу до перегонів

Досвідчений пілот змінить відкриті колеса на легендарну серію

Гонщик стайні «Астон Мартін» Фернандо Алонсо зібрався взяти участь в ралі-рейді «Дакар» у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Щорічний марафон запланований на першу половину січня. Стартуватимуть перегони в аравійському Економічному місті короля Абдалли. Щоправда, в разі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході організатори розглянути перенесення рейду до Африки.

Алонсо вже виступав на «Дакарі». У 2020 році він захищав кольори команди Toyota Gazoo Racing. У класі автомобілів іспанець фінішував на 13-й сходинці.

Цього разу Алонсо нібито виступатиме за команду «Продрайв». Її власник Девід Річардс колись працював у Формулі-1 на чолі стаєнь «Бенеттон» і БАР. Найімовірніше, іспанський гонщик пілотуватиме Dacia Sandrider.

Яка ситуація у Формулі-1 після Гран-прі Бахрейну

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок. Британець Джордж Расселл серйозно відпустив свого напарника (236 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (214 балів).

Ферстаппен ділить п'яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом («Макларен»), а попереду їх опинився Шарль Леклер із «Феррарі» (191 очко). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 556 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 405 балів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Наступного тижня марафон перегонів продовжиться. 9-11 жовтня відбудеться Гран-прі Сінгапуру. Цього разу етап складатиметься зі спринту та основної гонки.

У п'ятницю відбудуться єдина вільна практика та кваліфікація до короткого заїзду. На суботу заплановані спринт і основна кваліфікація. У неділю відбудеться гонка. Торік перемогу в Сінгапурі відсвяткував Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.