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Ферстаппен оформив першу перемогу в сезоні Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ферстаппен оформив першу перемогу в сезоні Формули-1
Макс Ферстаппен не перемагав у чемпіонаті майже рік
фото: Red Bull Content Pool

Нідерландець тріумфував у хаотичному Гран-прі Бахрейну

Пілот стайні «Ред Булл» Макс Ферстаппен переміг на трасі «Сепанг» у передмісті столиці Малайзії. Про це повідомляє «Главком».

Гран-прі Бахрейну цьогоріч перенесли в околиці Куала-Лумпура через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Старт гонки двічі перенесли – спершу через мусонну зливу, а потім у низки гонщиків стався збій електроніки в болідах. Зрештою, у бій вони пішли з півторагодинною затримкою.

Частина пілотів прогадала з гумою. Пілоти «Феррарі» та «Макларен» вирішили стартувати на звичних для сухих умов шинах, а от представники «Ред Булл», «Мерседес» та більшість інших зробили ставку на проміжну гуму. Траса залишалася мокрою, тож Льюїс Гемілтон із другої позиції відкотився у хвіст пелотону.

Натомість Макс Ферстаппен, який розпочав гонку першим, опустився на третє місце. Уперед вийшли пілоти «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл. Утім, нідерландець швидко стабілізував ситуацію і вже на 13-му колі повернувся в лідери.

Натомість Гемілтон почав пробиватися нагору. Якщо на 20-му колі досвідчений британець був сьомим, то вже на 30-му – п'ятим. Згодом до нього підтягнувся і партнер по команді Шарль Леклер. Гемілтон узявся пресингувати Ізака Аджара («Ред Булл») у боротьбі за четверту позицію.

Додав інтриги в гран-прі пілот «Вільямса» Алекс Албон. На 44-му колі в нього відмовила коробка передач, тож таєць зупинився поруч із трасою. Дирекція гонки спершу оголосила режим віртуального автомобіля безпеки, а згодом виїхав і звичайний сейфтікар.

Пілоти скористалися нагодою, щоб оновити гуму перед вирішальними колами гран-прі. Загострив боротьбу за призи Расселл, який зійшов через технічні проблеми перед відновленням гонки. На фінальних колах Ферстаппен втримав першу позицію від посягань Антонеллі та оформив першу цьогоріч перемогу.

Натомість Гемілтон у боротьбі за подіум обійшов Аджара, з яким згодом розібрався ще й Леклер. За ними фінішували пілот «Макларена» Оскар Піастрі, Ліам Лоусон із «Рейсінг Буллз», Фернандо Алонсо («Астон Мартін»), гонщик «Макларена» Ландо Норріс і пілот «Рейсінг Буллз» Арвід Ліндблад.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Гран-прі Формула-1 Макс Ферстаппен

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