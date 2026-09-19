52-річний гонщик став чемпіоном світу серед юніорів: як це можливо

Мікко Лукка дебютував на змаганнях Чемпіонату світу ще у 2005 році

Мікко Лукка піднявся на черговий п'єдестал у своїй кар'єрі

52-річний фінський штурман Мікко Лукка став чемпіоном світу серед юніорів у заліку штурманів Junior WRC. Про це інформує «Главком» з посиланням на Rally Journal.

Лукка завоював титул після перемоги в категорії Junior WRC на Ралі Чилі разом із 18-річним пілотом Леві Лассілою. Для фінського екіпажу це була перша перемога в сезоні, яка принесла Лукці одразу два трофеї – за успіх на етапі та за чемпіонство серед штурманів.

При цьому Лассіла не став чемпіоном серед пілотів. Перемогу в заліку гонщиків здобув турок Алі Тюрккан. Однак протягом сезону він виступав із двома різними штурманами. Через це його напарники не змогли претендувати на титул штурманів як один екіпаж. Саме тому чемпіоном став Лукка, який набрав 113 очок. Другим фінішував іспанець Адріан Перес, а третім – данець Йорген Еріксен.

Варто пояснити, що слово «юніорський» у назві Junior WRC не означає, що всі учасники чемпіонату повинні бути відповідної вікової категорії. Вік обмежується лише для пілотів, тоді як штурмани можуть бути старшими. Лукка використовував свій величезний досвід, допомагаючи молодому Лассілі протягом сезону.

Для самого Лукки цей титул став черговим досягненням у тривалій кар'єрі. Він дебютував у Чемпіонаті світу ще 2005 року, а загалом провів 47 стартів у WRC у різних категоріях. У 2020 році Лукка разом із Ярі Хуттуненом виграв чемпіонат світу WRC3.

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