Головна Спорт Новини
search button user button menu button

52-річний гонщик став чемпіоном світу серед юніорів: як це можливо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
52-річний гонщик став чемпіоном світу серед юніорів: як це можливо
Мікко Лукка дебютував на змаганнях Чемпіонату світу ще у 2005 році
фото: M-Sport Ford

Мікко Лукка піднявся на черговий п'єдестал у своїй кар'єрі

52-річний фінський штурман Мікко Лукка став чемпіоном світу серед юніорів у заліку штурманів Junior WRC. Про це інформує «Главком» з посиланням на Rally Journal. 

Лукка завоював титул після перемоги в категорії Junior WRC на Ралі Чилі разом із 18-річним пілотом Леві Лассілою. Для фінського екіпажу це була перша перемога в сезоні, яка принесла Лукці одразу два трофеї – за успіх на етапі та за чемпіонство серед штурманів.

При цьому Лассіла не став чемпіоном серед пілотів. Перемогу в заліку гонщиків здобув турок Алі Тюрккан. Однак протягом сезону він виступав із двома різними штурманами. Через це його напарники не змогли претендувати на титул штурманів як один екіпаж. Саме тому чемпіоном став Лукка, який набрав 113 очок. Другим фінішував іспанець Адріан Перес, а третім – данець Йорген Еріксен.

Варто пояснити, що слово «юніорський» у назві Junior WRC не означає, що всі учасники чемпіонату повинні бути відповідної вікової категорії. Вік обмежується лише для пілотів, тоді як штурмани можуть бути старшими. Лукка використовував свій величезний досвід, допомагаючи молодому Лассілі протягом сезону.

Для самого Лукки цей титул став черговим досягненням у тривалій кар'єрі. Він дебютував у Чемпіонаті світу ще 2005 року, а загалом провів 47 стартів у WRC у різних категоріях. У 2020 році Лукка разом із Ярі Хуттуненом виграв чемпіонат світу WRC3.

Нагадаємо, що донька легенди Формули-1 підставила брата: гонщику довелося платити штраф

Теги: чемпіонат світу Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роббі Райкконен приєднався до академії «Ред Булл» у віці 11 років
Син Кімі Райкконена приєднався до академії «Ред Булл»
9 вересня, 15:51
«Синьо-жовті» не мали рівних на Балкани
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
7 вересня, 16:59
Андреа Кімі Антонеллі влаштував шалений прорив
Антонеллі з хвоста пелотону феноменально прорвався до перемоги на Гран-прі Італії Формули-1
6 вересня, 18:25
Україна провеа дуже успішні матчі квалфкації чемпіонату світу цього літа
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
2 вересня, 21:27
Звездан Мітровіч не чужий до України, адже він провів 12 років у нашій Суперлізі
Тренер збірної Чорногорії Звездан Мітровіч: «Зараз Україна – це найкраща команда в нашій групі за якістю баскетболу» Реклама
1 вересня, 09:32
Олександр Кобзистий приніс збірній України два заключні очки у матчі проти Чорногорії
Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України» Реклама
1 вересня, 01:50
Айнарс Багатскіс відзначив позитивні моменти у матчі проти Греції
«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією Реклама
29 серпня, 01:12
Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед» Реклама
28 серпня, 23:59
Українки здобули третю спільну медаль світових першостей
Лузан та Рибачок стали срібними призерками Чемпіонату світу з веслування
28 серпня, 16:32

Новини

Максим Шульга зіграв перший офіційний матч за «Реал»
Максим Шульга зіграв перший офіційний матч за «Реал»
Визначилися склади чоловічої і жіночої збірних України на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
Визначилися склади чоловічої і жіночої збірних України на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
«Зоря» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч сьомого туру УПЛ
«Зоря» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч сьомого туру УПЛ
52-річний гонщик став чемпіоном світу серед юніорів: як це можливо
52-річний гонщик став чемпіоном світу серед юніорів: як це можливо
Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола
Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола
Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн
Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
170K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
118K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua