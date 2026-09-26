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Винуватець аварії трьох пілотів на Гран-прі Азербайджану Формули-1 дізнався вердикт суддів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Винуватець аварії трьох пілотів на Гран-прі Азербайджану Формули-1 дізнався вердикт суддів
Франко Колапінто зіпсував гонку двом суперникам
фото: EFE

Гонщик отримав покарання на прийдешній етап сезону

Аргентинець Франко Колапінто втратить позиції на старті Гран-прі Бахрейну через аварію на вуличній трасі в азербайджанській столиці Баку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Інцидент стався на 36-му колі Гран-прі Азербайджану. Пілот команди «Альпін» вчасно не загальмував перед поворотом і фактично «виніс» із автодрому партнера по стайні П'єра Гаслі та чинного чемпіона Ландо Норріса («Макларен»). Усі троє не змогли продовжити гонку.

Після етапу дирекція гонки вивчила відеозаписи аварії та визнала Колапінто винним в інциденті. Враховуючи наслідки епізоду, аргентинського гонщика позбавлять п'яти місць на старті наступного гран-прі. Тож для бодай шостої позиції на стартовій решітці він повинен виграти кваліфікацію.

Колапінто в нинішньому сезоні набрав 27 очок. Найкращий результат аргентинця – 6-те місце на Гран-прі Канади. На трасі в Баку він уперше в сезоні не зміг фінішувати.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Азербайджану

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився лідером загального заліку. Італійський пілот набрав 302 очки. Британець Джордж Расселл трохи скоротив відставання від напарника (236 пунктів). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (199 балів).

Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 538 очок. «Феррарі» до свого активу записала 378 пунктів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 306 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Марафон гран-прі продовжиться у прийдешній тиждень. Гран-прі Бахрейну відбудеться 2-4 жовтня. Щоправда, через безпекову ситуацію цьогоріч етап прийме траса «Сепанг» у Малайзії.

Тамтешній автодром проводив Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівство профінансує проведення вікенду. Останній переможець на цій трасі – Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Гран-прі Формула-1

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