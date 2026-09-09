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Син Кімі Райкконена приєднався до академії «Ред Булл»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Син Кімі Райкконена приєднався до академії «Ред Булл»
Роббі Райкконен приєднався до академії «Ред Булл» у віці 11 років
фото: пресслужба «Ред Булл»

Син чемпіона Формули-1 став частиною топової академії

Син Кімі Райкконена Роббі приєднався до гоночної академії «Ред Булл». Про це повідомляє «Главком».

«Ласкаво просимо до сім’ї Red Bull, Робіне Райкконен 

Цей молодий фін, один із найперспективніших молодих талантів свого покоління, з 2027 року стане учасником нашої програми підготовки пілотів», – повідомлення пресслужби «Ред Булл»

Кімі Райкконен виступав у Формулі-1 20 років: з 2001 по 2021 рік. За цей час він захищав кольори «Заубер», «Макларен», «Феррарі», «Лотус», «Альфа Ромео».

У 2007 році він здобув останнє для «Феррарі» чемпіонство. У 2003 та 2005 роках він ставав віцечемпіоном.

Раніше повідомлялося про те, що пілот «Ред Булла» Ізак Аджар пропустить третій етап Формули-1 поспіль, усьому виною пошкодження зап'ястя.

 

Теги: Формула-1

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